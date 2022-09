1 Die noch unbekannten Täter beschädigten mehrere Autos in Balingen und Umgebung. (Symbolbild) Foto: dpa

Mehr als zwei Dutzend Fahrzeuge sind am Sonntag in Balingen und Geislingen beschädigt worden.















Balingen/Geislingen - Allein in der Hermann-Rommel-Straße wurden zwischen 17 Uhr und 23.30 Uhr an 15 dort abgestellten Autos die Außenspiegel beschädigt. Weitere Fahrzeuge wurden unter anderem in der Straße "Rote Länder", der in der Heselwanger Straße sowie in Schmiden und Endingen angegangen.

In Geislingen beschädigten Unbekannte wie bislang bekannt fünf in der Brühlstraße und weitere zwei in der Stauffenbergstraße abgestellte Fahrzeuge.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob ein Zusammenhang besteht. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07433/264-0 zu melden.