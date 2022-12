1 Vier junge Männer sollen über 100 Fahrzeuge beschädigt haben. (Symbolbild) Foto: David.Sch – stock.adobe.com

Das Polizeirevier Balingen ermittelt seit Weihnachten gegen vier junge Männer im Alter von 18 bis 24 Jahren, die im Verdacht stehen, im Laufe der Feiertage mindestens 100 Autos im Landkreis Tübingen und dem Zollernalbkreis beschädigt zu haben.















Im Laufe des ersten und zweiten Weihnachtsfeiertags gingen bei den Polizeirevieren Rottenburg, Balingen und Hechingen zahlreiche Mitteilungen ein, dass in Hirrlingen und Rottenburg sowie in Grosselfingen, Hechingen und Balingen an geparkten Fahrzeugen jeweils die zur Fahrbahnmitte hin liegenden Außenspiegel beschädigt wurden. Die genaue Anzahl der beschädigten Autos sowie der hierbei entstandene Sachschaden müssen noch ermittelt werden.

Im Rahmen der Fahndung kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Hechingen am Montagmorgen, kurz vor 1.30 Uhr, ein Auto im Fasanenweg im Hechinger Ortsteil Weilheim. In dem Fahrzeug waren sich vier tatverdächtige Männer im Alter von 18, 19, 23 und 24 Jahren sowie mutmaßliches Tatwerkzeug. Die Männer wurden zunächst vorläufig festgenommen. Außerdem wird gegen sie Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.

Das Polizeirevier Balingen bittet weitere Geschädigten, sich unter Telefon 07433/264-0 zu melden. Ob das Quartett für zurückliegende Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in Frage kommt, muss noch ermittelt werden.