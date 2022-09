1 Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (Symbolbild) Foto: Limberger-Andris

Zum zweiten Mal innerhalb von acht Tagen sind zahlreiche Fahrzeuge in Balingen beschädigt worden.















Balingen - Im Laufe des Dienstagmorgens meldeten sich etliche Geschädigte, die ihre Fahrzeuge am Vorabend in Balingen sowie den Stadtteilen Engstlatt und Ostdorf am Straßenrand abgestellt hatten. Bislang wurden 21 Fahrzeuge gemeldet, bei denen jeweils die Außenspiegel und an einem in der Geislinger Straße geparkten VW eine Seitenscheibe beschädigt wurden.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mindestens 10.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Balingen ermittelt und bittet Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte sich unter Telefon 07433/264-0 zu melden.