Hier sind die Details zu den Regularien und zum Ablauf rund um das Elements Festival. Was gibt es zu beachten, was ist erlaubt und was verboten.

Auf dem Festivalgelände im Schiefererlebnis ist für alles gesorgt, was das Partyvolk braucht. Doch für dieses gelten auch einige Regeln.

Einlasskontrolle und verbotene Gegenstände

Jeder, der das Festivalgelände betritt, wird abgetastet und die Taschen nach verbotenen Gegenständen, welche die Sicherheit der Festivalbesucher gefährden können, durchsucht. Damit die Kontrolle schnell über die Bühne geht, dürfen Taschen und Rücksäcke maximal so groß sein, wie ein DIN A4-Blatt. Nicht mit aufs Gelände genommen werden dürfen Deodosen und Parfümflaschen. Ebenfalls verboten sind Feuerwerkskörper, Faltstangen für Flaggen, Flugobjekte wie Drohnen, Glas jeglicher Art sowie selbst mitgebrachte Getränke und Speisen. Auch Laserpointer, professionelles Ton- und Video-Equipment, Tiere, Waffen und andere potenziell gefährliche Gegenstände verboten dürfen nicht aufs Gelände gebracht werden.

Anreise und Parken

Die Parkplätze nahe des Festivalgeländes sind ausgeschildert. „Es werden genügend Parkplätze, verteilt auf drei Bereiche sowie einen zusätzlichen VIP Parkplatz zur Verfügung stehen“, teilt der Veranstalter mit. Wochenendparktickets gibt es nur im Online-Vorverkauf. Sie berechtigen von Freitag, 31. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, zum Parken auf ausgewiesenen Flächen. Die Parkscheine sollen gut sichtbar hinter der Windschutzscheibe angebracht werden. Das Wiederbefahren des Parkplatzes ist nur mit Wochenendparktickets möglich. Tagesparktickets können vor Ort erworben werden und gelten bis zwei Uhr des Folgetages. Falls die Parkdauer überzogen wird, wird ein weiteres Tagesticket berechnet.

Bei der Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr sind die nächstgelegenen Bahnhöfe in Balingen und Rottweil. Von dort aus gibt es Busverbindungen zu den Haltestellen Dotternhausen-Dormettingen und Dormettingen (Mühle). Shuttlebusse wird es keine geben.

Bezahlung während des Festivals

Das Bezahlen auf dem Festivalgelände und dem Campingplatz ist ausschließlich mit sogenannten „Token“ möglich. Ausnahmen bilden nur das Müllpfand, die Campingsauna, die VIP-Area, die Schließfächer und der Merchandise-Stand. „Token“, die es jeweils in zehn Euro Schritten gibt, können sowohl auf dem Festivalgelände als auch auf dem Campingplatz an Automaten und Kassen gekauft werden. An den Automaten ist nur Kartenzahlung (EC-, Kreditkarten, Apple Pay, Google Pay) möglich, an den Kassen kann zusätzlich auch bar bezahlt werden. Die Rückgabe der „Token“ ist nur während der Festival- und Campingzeiten möglich.

Medizinische Versorgung und Anlaufstellen bei Problemen

Für medizinische Notfälle gibt es auf dem Festivalgelände gekennzeichnete Sanitätszelte. Bei gesundheitlichen Problemen könne man sich jederzeit an das Personal wenden oder einen Sanitäter rufen. Im Bezug auf (sexuelle) Belästigungen und anderen kritischen oder unangenehmen Situationen teilte die TMT-Produktion mit: „Unser Personal und insbesondere das Kernteam ist gut geschult und natürlich auch insbesondere in Bezug auf ’Awareness gebrieft’. Im Falle der Fälle können sich Personen jederzeit vertrauensvoll an unser Team oder auch das Sicherheitspersonal wenden.“

Essen und Getränke

Auf dem Festivalgelände wird es mehrere Essensstände geben: Die angebotenen Speisen reichen von Pizza, Pasta über Grill-Spezialitäten und Pommes bis hin zu Langos und Döner. Zudem wird es einen Eisstand und auf dem Campingplatz erstmals eine Bäckerei mit frischen Backwaren geben. Die Getränkepreise liegen laut den Elements-Veranstaltern „im unteren Bereich der Festivalpreise“, kein Getränk soll mehr als neun Euro kosten. Zudem soll es „Sparangebote“ geben.

Sicherheit und Drogenkonsum

Für Sicherheit auf dem Festivalgelände und Campingplatz sorgen Security-Mitarbeiter sowie Ordnungs- und Servicepersonal. Zusätzlich werden Nachtstreifen eingesetzt.Illegale Drogen und Substanzen sind ganz klar verboten. Im Falle eines Fundes sollen die entsprechenden Personen gegebenenfalls der Polizei überstellt werden. Zum Kiffen schreibt die TMT-Produktion auf Anfrage: „Hierzu gibt es noch keine abschließende Information, da das Schiefererlebnis über einen Spielplatz verfügt und die Gesetzeslage nicht klar definiert, inwieweit dieser Einfluss hat – auch wenn das Gelände während den Veranstaltungstagen nicht öffentlich zugänglich ist.“

Verlorene Gegenstände und Fundbüro

Während des Festivals gibt es ein Fundbüro am Merchandise-Stand. Gefundene oder verlorene Gegenstände können dort abgegeben und abgeholt werden. Nicht abgeholte Gegenstände werden nach dem Festival an das Fundbüro im Balinger Rathaus übergeben.

Öffnungszeiten des Festivals und er Bühnen

Das Festivalgelände ist am Donnerstag, 30. Mai, von 16 Uhr bis Mitternacht sowie am Freitag,31. Mai, und Samstag, 1. Juni, jeweils von 12 Uhr bis Mitternacht geöffnet.

Die Bühnenzeiten variieren: Am Donnerstag ist das Amphitheater geschlossen, während die Seebühne ab 16 Uhr bespielt wird. Am Freitag ist das Amphitheater von 14 Uhr bis Mitternacht und die Seebühne von 12 bis 0 Uhr geöffnet. Am Samstag sind das Amphitheater ab 13 Uhr und die Seebühne ab 12 Uhr bis Mitternacht zugänglich.

Betreten und Verlassen des Festivalgeländes

Alle Tickets sind „one way“. Das bedeutet, dass die Zugangsberechtigung beim Verlassen des Geländes für den jeweiligen Tag erlischt. Ausnahmen gelten für VIP- und Camping-Ticketinhaber, die das Gelände jederzeit verlassen und wieder betreten können.

Auf dem Campingplatz

Auf dem Campingplatz wird es einen „Tante Klaus Shop“ geben, in dem die Camper alles Notwendige kaufen können. Der Zutritt ist nur für Inhaber von Festivaltickets in Kombination mit einem Camping-Ticket gestattet. Der Check-In auf den Campingplatz ist am Donnerstag von 12 bis 20 Uhr, am Freitag von 10 bis 20 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr möglich.

Der Check-Out muss bis spätestens Sonntag, 2. Juni, 12 Uhr, erfolgen. Kostenlose Toiletten und Duschen stehen auf dem Campingplatz zur Verfügung. Die Duschzeiten sind donnerstags von zwölf bis 20 Uhr, an Freitag und Samstag von 8 bis 20 Uhr und am Sonntag zwischen 8 und 12 Uhr.

Wie für das Gesamte Festival gilt auch auf dem Campingplatz ein Mindestalter von 18 Jahren. Offenes Feuer ist verboten, Campingkocher mit Gaskartuschen (bis 227 Gramm) sind erlaubt. Glasflaschen, Glasbehältnisse und Metallbehälter dürfen nicht mitgebracht werden, Konservendosen sind hingegen erlaubt. Das Verkaufen von Gegenständen und Waren ist komplett verboten.