Seit einiger Zeit säumt nun schon ein Wald aus Baustellenschildern die Ortschaft Loßburg. Eine Baustellenampel regelt den einspurigen Verkehr. Welches Schild gerade gültig ist? Das weiß kaum noch einer.

Bereits seit September 2021 wird die B 294 und die L 408 in der Ortsdurchfahrt Loßburg auf einer Gesamtlänge von 2,4 Kilometern saniert und ausgebaut. Die Baumaßnahme umfasst insgesamt sieben Bauabschnitte und soll frühestens im März 2024 abgeschlossen werden, teilt eine Mitarbeiterin des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe mit.

Die Bauabschnitte im Überblick

Die ersten zwei Bauabschnitte liegen auf der Freudenstädter Straße und wurden bereits vor mehr als einem Jahr vollendet. 2021 wurde der erste Bauabschnitt realisiert, der nach der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr von der Ortseinfahrt Freudenstadt her kommend beginnt und sich bis zur Kreuzung vor der Bäckerei Ziegler zieht. Im März 2022 folgte dann der zweite Bauabschnitt ab der Bäckerei Ziegler bis vor die Kreuzung einer Steuerberatungskanzlei im Ort. Der dritte Bauabschnitt erfolgte auf der Hauptstraße von der Steuerkanzlei bis zum Heimatmuseum „Altes Rathaus“ und wurde am 8. Juli fertiggestellt, teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe mit.

Die Bauarbeiten des derzeit gesperrten vierten Teilabschnitts begannen am 10. Juli und sollen Ende Oktober fertiggestellt werden, so das RP. Der Abschnitt führt ebenfalls weiter über die Hauptstraße und endet an der Abbiegung in Richtung Rottweil und Alpirsbach. Eine Baustellenampel auf jeder Seite regelt die derzeit einspurige Verkehrsführung.

Vollsperrung in Richtung Alpirsbach

Die Ausfahrt in Richtung Alpirsbach ist derzeit voll gesperrt, weshalb eine Umleitung über die B 294 und dann auf die K 4777 führt. Die Bauabschnitte sechs und sieben werden im Gegensatz zu den letzten Abschnitten unter Vollsperrung ausgeführt.

Diese liegen auf der Oberndorferstraße in Richtung Rottweil. Von der Abbiegespur bis zur Arthur-Hehl-Straße werden hier die Bauarbeiten des sechsten Teilabschnitts aufgenommen. Der siebte Bauabschnitt findet dementsprechend ab der Firma Arburg bis einschließlich zum Kreisverkehr am Ortsausgang in Richtung Rottweil und Oberndorf statt. Dabei werden die Verkehrsteilnehmer über den fünften Bauabschnitt geleitet, der an der Kreuzung in Richtung Alpirsbach führt. Dieser folgt nach der Fertigstellung der Oberndorferstraße.

Nach Angaben des Regierungspräsidiums Karlsruhe ist es das Ziel, die Arbeiten noch in diesem Jahr zu beginnen und die Bauarbeiten so lange fortzusetzen, wie es die Witterungsverhältnisse zulassen.

Schilder können für Verwirrung sorgen

Eine Beschilderung am Ortseingang der Gemeinde Loßburg von Freudenstadt kommend weist darauf hin, dass bis zur Baustelle ausschließlich für Anlieger freie Fahrt besteht.

Und trotzdem fahren täglich zahlreiche Autofahrer in den Ort hinein, so dass es häufig in beiden Richtungen zu langen Staus an der Baustellenampel kommt.

In den zurückliegenden Monaten erfolgten laut Polizeipräsidium Pforzheim mehrfach in einem Monat zumeist stichpunktartige Verkehrskontrollen seitens der Schutzpolizei.

Auf Nachfrage unserer Redaktion teilte der Mitarbeiter des Polizeipräsidiums mit, dass es diverse Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung gab.

Bußgelder für Fahrrad- und Autofahrer

Kontrolliert wurde unter anderem auch, ob eine Berechtigung zur Durchfahrt als Anlieger vorliegt. Bei Missachtung eines Durchfahrtsverbots, gekennzeichnet durch ein Verkehrszeichen „Anlieger frei“, wird laut Polizei ein Bußgeld fällig: bei einem Fahrrad sind es beispielsweise 25 Euro und bei einem Auto bis zu 50 Euro.