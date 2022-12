1 Auch die Umleitung ist mit der Freigabe am Montag erstmal passé. Foto: Archiv/Michel

Loßburg - Die Sanierungsarbeiten im Zuge der Bundesstraße 294 und der Landesstraße 408 in der Ortsdurchfahrt von Loßburg haben im September 2021 begonnen. Dabei handelt es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme des Regierungspräsidiums Karlsruhe, der Gemeinde Loßburg und der Stadtwerke Freudenstadt.

Provisorisch asphaltiert

In Abstimmung mit dem Landratsamt Freudenstadt sowie der Gemeindeverwaltung Loßburg wird aufgrund des anstehenden Wintereinbruchs und der daraus resultierenden Einschränkungen für den Verkehr im Bereich der bestehenden innerörtlichen Umleitungsstrecke die Ortsdurchfahrt ab Montag, 12. Dezember, für den Zeitraum der baulichen Winterpause für den Verkehr freigegeben, informiert das Regierungspräsidium in einer Pressemitteilung.

Dafür wurden alle offenen Baugruben provisorisch asphaltiert und winterfest gemacht und alle Grundstückseinfahrten provisorisch angelegt. Die überörtliche Umleitung werde ebenfalls im Laufe der Woche deaktiviert, so das Regierungspräsidium weiter. Sobald im neuen Jahr absehbar ist, dass die Arbeiten in der Ortsdurchfahrt wieder aufgenommen werden können, will das Regierungspräsidium darüber informieren.

Seit Baubeginn wurden laut der Pressemitteilung Arbeiten in den Bauabschnitten mit den umfangreichsten und arbeitsintensivsten Bauleistungen ausgeführt. Die Bauabschnitte eins und zwei sind baulich komplett abgeschlossen worden.

Im dritten Bauabschnitt wurden schon etliche Arbeiten ausgeführt, einige werden im kommenden Jahr fortgesetzt. Bereits erfolgt ist die Erneuerung der Wasserleitung inklusive Schächte und der Nahwärmeleitungsausbau inklusive Hausanschlüsse. Die Arbeiten für die Erneuerung der Gasleitung und der Gehwegvollausbau inklusive Breitband und Stromverlegung werden im nächsten Jahr fortgesetzt. Das gilt auch für den behindertengerechten Ausbau der Querungshilfen, die Bordsteinerneuerung und die Erneuerung der Straßenbeleuchtung.

Abschluss voraussichtlich im Sommer

Im Frühjahr sollen dann nach Beendigung dieser Restarbeiten die fehlenden Asphaltarbeiten im Bauabschnitt drei erfolgen. Nach Fertigstellung des dritten Bauabschnitts folgt der nahtlose Übergang in die jeweils noch ausstehenden kürzeren Bauabschnitte vier bis sieben. Nach aktueller Planung wird die Gesamtmaßnahme voraussichtlich im Sommer 2023 abgeschlossen, so das Regierungspräsidium.