1 Nach der Winterpause geht es Anfang kommender Woche wieder los. Foto: Michel

Rund drei Monate dauerte die Winterpause, nun starten die Bauarbeiten für die Sanierung der Ortsdurchfahrt Loßburg bald wieder. Sie werden am Montag, 14. März, wieder aufgenommen.















Loßburg - Ende September hatten die Bauarbeiten an der Bundesstraße 294 und der Landesstraße 408 in der Ortsdurchfahrt von Loßburg begonnen. Es handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt des Regierungspräsidiums Karlsruhe, der Gemeinde Loßburg und der Stadtwerke Freudenstadt.

Strecken sollen nun besser befahrbar sein

Die Sanierung mit einer Gesamtlänge von 2,4 Kilometern umfasst insgesamt sieben Bauabschnitte und dauert voraussichtlich rund 14 Monate. Ab Montag, 14. März, werden die Straßenbauarbeiten in der Ortsdurchfahrt Loßburg nach einer dreimonatigen Winterpause wieder aufgenommen. Dazu wird die Umleitungsstrecke für den zweiten Bauabschnitt wieder eingerichtet: Die überörtliche Umleitung von Freudenstadt führt von der Bacherkreuzung über die Landesstraße 409 nach Glatten-Neuneck zur L 409 und L 410 nach Busenweiler und weiter zur L 412 nach Loßburg. Von Alpirsbach kommend verläuft die Umleitung über die Bundesstraße 294 nach Loßburg und von dort auf die Kreisstraße 4777 über die L 405 nach Freudenstadt.

Wie das Regierungspräsidium weiter mitteilt, wurde die Umleitungsstrecke für den überörtlichen Verkehr während der Winterpause für den Verkehr ertüchtigt, sodass die Befahrbarkeit der Umleitungsstrecken verbessert werden konnte.

Der Bauabschnitt, an dem die Arbeiten nun wieder starten, erstreckt sich von der Kreuzung Masselstraße/B 294 bis zur Kreuzung Bahnhofstraße/B 294. Die innerörtliche Umleitung ist wie im vergangenen Jahr ausgeschildert.

Aktueller Stand

Die Leitungsbauarbeiten im südlichen Gehweg der Ortsdurchfahrt wurden im vergangenen Jahr bis zum Karrenweg abgeschlossen. Im nördlichen Gehweg werden nun Leitungsarbeiten für die Telekom und für das innerörtliche Breitbandnetz ausgeführt. Im Anschluss an diese Arbeiten wird die Fahrbahn in mehreren Unterabschnitten erneuert, und auf einer Länge von 200 Metern werden die Schottertragschichten unter den Asphaltschichten neu hergestellt. In diesem Bauabschnitt werden zudem auf der gesamten Länge von rund 690 Metern beidseitig die Bordsteine erneuert und drei Verkehrsinseln sowie Busbuchten hergestellt.

Um die Zugänglichkeit für Rettungsfahrzeuge zu jedem Zeitpunkt gewährleisten zu können, wurden die Bauabschnitte in kleinere Einzelbauabschnitte unterteilt. Während des unmittelbaren Einbaus der Asphaltschichten oder während der Betonarbeiten an den Bordsteinanlagen sind immer wieder temporäre Einschränkungen zu erwarten, heißt es in der Mitteilung weiter. Für Arbeiten vor den Grundstückszufahrten mit längerer Dauer werden Fußgängerbrücken oder Fahrzeugüberfahrten für die betroffenen Anwohner eingerichtet. Die Arbeiten in diesem Bauabschnitt werden nach aktueller Planung bis in den Frühsommer dauern. Nach deren Abschluss wird die Baustelle für den nächsten Bauabschnitt von der Bahnhofstraße bis zur Kreuzung Weiherweg eingerichtet.