Protestfahrt im Zollernalbkreis Rund 500 Fahrzeuge versammeln sich zur Demo in Geislingen

Viele Demonstranten mit um die 500 Fahrzeuge versammeln sich am Montagnachmittag in Geislingen. Der Protestfahrt über die Landesstraße 415 haben sich nicht nur Landwirte angeschlossen. Es ist die letzte angemeldete Demonstration an diesem Tag im Zollernalbkreis.