Die Bauernproteste haben begonnen – im Zollernalbkreis teils mitten in der Nacht.

Aktuell fahren Traktoren auf der B27 von Balingen in Richtung Bisingen. Etwa 100 Fahrzeuge sind beteiligt, darunter Traktoren, Fahrzeuge von Holzunternehmern, Transportunternehmer und Speditionen plus Privatfahrzeuge. Auffahrten auf der Bundesstraße 27 sind gesperrt. Richtung Steinhofen fahren die Traktoren ab.

Lesen Sie auch

Die Innenstadt von Balingen ist in Teilen lahmgelegt, unter anderem in der Wilhelmstraße protestieren Bauern. Station der Proteste war die Balinger Innenstadt auch am Morgen kurz nach 9 Uhr, die Friedrichstraße war für kurze Zeit blockiert.

In der Gegenrichtung der B27 von Bisingen nach Balingen staute sich bereits gegen 8:30 Uhr der Verkehr.

Verkehr stockt auf B463

Stockenden Verkehr gab es auch auf der B463 rund um Albstadt.

In Ebingen haben die Landwirte am Montag Runden auf dem Innenstadtring über West- und Osttangente gedreht und dabei laut gehupt, was in der Tallage mit enger Bebauung doppelten Effekt hatte: Da gab's statt Brot, Käse und Wurst auf den Teller eine große Portion Unmut auf die Ohren.

Autofahrer berichten von teils stundenlangen Fahrten Richtung Balingen.

In Burladingen rollen Protestzüge unter anderem Richtung Reutlingen.

Am Morgen war die A81-Auffahrt bei Empfingen dicht, auch aus Richtung Haigerloch staute sich der Verkehr.