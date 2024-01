Am Montag, 8. Januar, beginnt die Streikwoche der Landwirte gegen die Streichung von Agrarsubventionen. Wir haben gesammelt, wo und wann die Bauern ihre Proteste planen.

Es stehen bereits einige Versammlungsorte fest. Manche Proteste wurden bereits angemeldet, denn die Bauern wollen "nicht rechtswidrig unterwegs sein." Aber es muss auch mit spontanen Aktionen gerechnet werden. Im Liveblog informieren wir über die bekannten Proteste und möglichen Staus.

Bis wann die Proteste am Montag andauern, ist nicht bekannt. Sie könnten sich aber bis zum Höhepunkt der Aktionen am 15. Januar in Berlin ziehen.