Geplanter Protest der Landwirte: Autobahnzufahrten in Horb und Empfingen betroffen

Autobahnzufahrten in Horb und Empfingen betroffen

1 Bereits am 19. Dezember protestierten die Landwirte im Kreis Freudenstadt. (Archivbild) Foto: Uwe Ade

Für kommenden Montag planen die Landwirte im Kreis Freudenstadt massive Proteste. Die Gemeinde Empfingen rechnet sogar mit einer Blockade der örtlichen Autobahnzufahrt. Auch die Autobahnzufahrt Horb dürfte betroffen sein. Der Kreisbauernverband spricht indes lieber von „Entschleunigung“.









Wer am Montag den Landkreis Freudenstadt mit dem Auto verlassen möchte, könnte dabei schnell im Stau landen. Denn für den 8. Januar planen die Bauern im Kreis massive Proteste, die vor allem auf die Autobahnzufahrten in Horb und Empfingen abzielen. „Wir gehen davon aus, dass die Autobahnzufahrt blockiert wird“, schreibt die Gemeinde Empfingen in einer Pressemitteilung.