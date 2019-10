Baiersbronn Gaiser will Speitelsbach im Auge behalten

Für den Gemeinderat ist der Fall Speitelsbach erstmal abgeschlossen. "Ich sehe keine Möglichkeit, es weiter zu verfolgen. Es bringt nichts. Die Wahl in Baiersbronn ist schließlich vorbei." Er wolle Speitelsbach im Auge behalten und bei Bedarf handeln. "Man muss nicht alles akzeptieren."

Samuel Speitelsbach macht derweil weiter von sich Reden. Jüngst trat er bei der Oberbürgermeisterwahl in Calw an und steht am Sonntag auch bei der Wahl zum Rathaus-Chef in Bad Herrenalb auf der Kandidaten-Liste.