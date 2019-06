Baiersbronn Bürgermeisterwahl: SPD-Rat zeigt Speitelsbach an

Der offiziellen Kandidatenvorstellung sieht der altgediente Sozialdemokrat "mit etwas Beklommenheit" entgegen. Dass jemand die "wirren und konfusen" Gedanken Speitelsbachs teilen könnte, glaube er dennoch nicht. "Das ist mit gesundem Menschenverstand ja auch nicht nachvollziehbar." Er selbst werde zur Vorstellung gehen, um sich selbst ein Bild zu machen, sofern er nicht geschäftlich verreisen müsse. Wie ist generell die Stimmung in der Gemeinde kurz vor dem umstrittenen Termin? "Ich habe den Eindruck, dass das kein so großes Thema im Ort ist", so Gaiser. Die Leute könnten die Lage ganz gut beurteilen.

Ruhig geht auch die Polizei dem Abend entgegen. Laut Harri Frank, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen, ist den Behörden "der Termin bekannt". Die Polizei habe "die Sache auf dem Schirm", gehe im Moment aber nicht davon aus, "dass das eine große Geschichte" wird. Es werde sicher kein Polizeibeamter in der Halle zu sehen sein. Man sei jedoch auf Eventualitäten vorbereitet.

Das trifft auch auf die Gemeindeverwaltung zu. Die Schwarzwaldhalle ist geblockt und bestuhlt. Rund 350 Sitzplätze stehen bereit, so Ordnungsamtsleiter Marko Burkhardt. Bei Bedarf könnten weitere Stühle aufgestellt werden. Außerdem gebe es weitere Stehplätze. Auch der Ablauf ist festgelegt. Beginn ist um 18 Uhr. Fritz Kalmbach, Gemeinderat und ehrenamtlicher Stellvertreter des Bürgermeisters, spricht zur Begrüßung. Danach sind für jeden Bewerber exakt 20 Minuten Redezeit vorgesehen. Eine Frage- oder Diskussionsrunde wird es nicht geben. "Wir wissen nicht, ob es eine oder zwei Reden geben wird. Oder gar keine", so Burkhardt. Beide Kandidaten – Amtsinhaber Michael Ruf und Speitelsbach – seien offiziell informiert. Man werde sehen, wer am Donnerstag letztlich da sei. Man sei auf "alle Gegebenheiten vorbereitet".

Der Ablauf folgt ansonsten strikt dem Protokoll. Demzufolge werde es auch "kein gemeinsames Podium" geben, was auch immer passiert. Sollten beide Kandidaten kommen, wären sie nicht gemeinsam in der Halle und bräuchten sich auch sonst nicht zu begegnen. Es seien getrennte Plätze vorgesehen, an denen sich zwei Redner vor ihrem Auftritt aufhalten können.

Wie berichtet, hatte der Gemeinderat ursprünglich beschlossen, eine offizielle Kandidatenvorstellung anzuberaumen, wenn es mehr als einen Kandidaten gibt. Offenbar als klar war, dass außer Ruf nur Speitelsbach auf dem Wahlzettel steht, sollte die offizielle Vorstellung abgeblasen werden. Daraufhin hatte Speitelsbach rechtliche Schritte angekündigt. Deshalb wurde zum ursprünglichen Beschluss zurückgekehrt.

Bereits vor der endgültigen Entscheidung hatte wiederum Michael Ruf mitgeteilt, nicht zur Veranstaltung zu kommen. Er wolle "keinesfalls Teil" von Speitelsbachs "widerwärtigen Inszenierungen" sein und lehne gemeinsame Auftritte ab. Der "Speitelsbach’sche Spuk" verdiene kein festliches Forum, sondern "ein baldiges strafrechtliches Ende". Indes erhält Speitelsbach aus Gründen der Rechtssicherheit Rederecht in der Schwarzzwaldhalle, egal was der Amtsinhaber tut.