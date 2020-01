Baiersbronn Dach nach Brand in Traube Tonbach eingestürzt

Ob Ermittler der Kriminalpolizei und Brandsachverständige bereits am Montag in das Gebäude hineingehen können, war am Sonntag noch nicht klar. Das Dach stürzte ein, die Außenwände blieben stehen. Feuerwehr-Einsatzleiter Martin Frey schickte wegen der Einsturzgefahr keine Einsatzkräfte zum Löschen in das Haus.