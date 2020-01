Baiersbronn Nach Brand von Traube Tonbach: Einsatz dauert an

"Als ich vorhin am Hotel war, musste ich mit der Fassung ringen", sagte Wohlfahrt, der in Baiersbronn wohnt. Er sei in den frühen Morgenstunden von Sirenen der Feuerwehren geweckt worden, die zum Hotel rasten.

Ein Feuerwehrsprecher sagte, bei dem Brand sei niemand verletzt worden - das renommierte Restaurant "Schwarzwaldstube" sei allerdings vollständig zerstört.

Im Sommer 2017 hatte sich der Starkoch im Streit von seinem damaligen Arbeitgeber getrennt. "Aber es tut mir für die Familie aufrichtig leid, was hier passiert ist." Er wünsche ihr nun viel Kraft: "Das Unternehmen wird sich sortieren - und sich dann an den Wiederaufbau machen."

Der Inhaber hatte sich zuvor zuversichtlich geäußert, dass das Restaurant wieder aufgebaut werden könnte.

Schwierige Ermittlungen

Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers gestalten sich schwierig. Die Reste des am Sonntag weitgehend zerstörten Gebäudes seien einsturzgefährdet, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr Freudenstadt, Martin Frey. Frühestens am Montag werde man entscheiden können, wann Ermittler der Kriminalpolizei und Brandsachverständige in der Ruine des Restaurants ihre Untersuchungen beginnen können.

Dass bei großen Bränden die Kripo eingeschaltet wird, gehöre zur polizeilichen Routine und bedeute nicht, dass es einen Verdacht auf Brandstiftung gebe, hieß es aus Ermittlerkreisen. "Ein Betreten des abgebrannten Gebäudes ist weiterhin noch nicht möglich, weshalb auch über die Brandursache keine näheren Erkenntnisse vorliege", sagte ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Pforzheim.