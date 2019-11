Baiersbronn Traube Tonbach: Torsten Michel sahnt bei "Gault & Millau" ab

Auf Platz zwei in Baden-Württemberg folgt mit 19 Punkten Claus-Peter Lumpp vom "Bareiss" in Baiersbronn. Als Aufsteiger des Jahres im Südwesten kommt der 34 Jahre alte Boris Rommel vom "Le Cerf" in Zweiflingen auf 18 Punkte. Den dritten Platz teilt er mit Tristan Brandt vom "Opus V" in Mannheim und Dirk Hoberg vom "Ophelia" in Konstanz, die ebenfalls 18 Punkte erhalten.