1 Alyssa, Jetty, Xenia, Tami, Rebecca und die Albstädterin Angelina Utzeri (von links) lernen Charlene, die Zwillingsschwester von David, kennen. Foto: RTL/Folge 5

Ein Geständnis, eine ereignisreiche „Nacht der Rosen“ und der Besuch von Davids Zwillingsschwester, die sich über Angelina Utzeri aus Albstadt äußert: Auch bei der fünften „Bachelor“-Folge bleibt es dramatisch.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











In der fünften Woche bei „Der Bachelor“ wartet auf die Kandidatinnen Alyssa, Tami, Jetty, Rebecca, Xenia und die Albstädterin Angelina eine ganz besondere Überraschung: Sie dürfen zu einem Gruppen-Date mit Bachelor David Jackson und lernen dabei dessen Zwillingsschwester Charlene kennen, die extra aus Miami angereist ist.

Der Junggeselle erzählt, dass ihm seine Schwester sehr wichtig ist und dass er ihr blind vertraut. Deshalb soll die 32-Jährige einige Kandidatinnen kennen lernen und ihnen dabei ein bisschen auf den Zahn fühlen.

David und seine Zwillingsschwester Charlene. Foto: RTL

Die sechs Frauen fühlen sich geehrt, dass sie Davids Schwester kennen lernen dürfen. Während der Bachelor mit seinen Liebesanwärterinnen Basketball spielt, schnappt sich Charlene die Kandidatinnen, um mit ihnen einzeln oder in einer kleinen Gruppe zu sprechen.

Davids Schwester äußert klare Meinung über Angelina

Angelina nutzt die Gelegenheit, um die Schwester nach ihrer Beziehung zu ihrem Bruder zu fragen. Charlene erzählt ihr und Xenia, dass sie Krebs hatte und die Krankheit die Familie noch enger zusammengebracht hat. Angelina sagt, dass sie es schön finde, dass die Zwillinge eine so enge Bindung zueinander haben und erzählt, dass ihre eigene Schwester auch der wichtigste Mensch für sie sei.

Angelina Utzeri aus Albstadt im Gespräch mit Charlene, der Zwillingsschwester des Bachelors, und Mitkandidatin Xenia (von rechts). Foto: RTL

Nach dem Gruppen-Date spricht der Bachelor unter vier Augen mit seiner Schwester und will wissen, was sie von den einzelnen Kandidatinnen hält. Charlene erzählt, dass sie bereits zwei Favoritinnen hat: Angelina und Rebecca. Darüber freut sich David. Vor allem, weil Angelinas Name fällt, strahlt der Bachelor über beide Ohren. Auch Charlene fällt das sofort auf. „Ich mag Angelina sehr gern. Auch wenn wir nur kurz reden, kommen wir immer voll weit. Und mit ihr lache ich auch voll viel und kann auch tiefe Gespräche führen“, erzählt der Bachelor seiner Schwester.

Vor der Kamera resümiert er außerdem, dass er mit Angelina, auch „Utze“ genannt, „am weitesten“ ist, obwohl er mit ihr nicht die meiste Zeit verbracht hat. Dass seine Schwester ausgerechnet sie als eine der beiden Favoritinnen benennt, sei ein Volltreffer.

Zwei Frauen werden zum Einzeldate eingeladen

Trotzdem bekommt Angelina in dieser Woche kein Einzeldate. Stattdessen wollte David mit Rebecca Zeit verbringen. Ihr Date läuft jedoch eher holprig, weil die 27-Jährige sehr nervös ist.

Auch Yolanda darf zu einem Einzeldate. Während die anderen Kandidatinnen deshalb völlig aus dem Häuschen sind, reagiert die 26-Jährige eher genervt auf Davids Einladung: „Ich habe heute meine Periode, ich blute. War ja klar, dass das jetzt heute ist. Gott sei Dank habe ich keine Zwiebeln gegessen.“

Doch es hilft alles nichts: „Yolo“, wie sich die Hamburgerin auch nennt, muss sich umziehen und wird dabei von ihren Mit-Kandidatinnen Jetty und Chiara noch mal beiseite genommen: „Und mach keinen Spaß, wenn er dich küssen möchte. Bleib ernsthaft“, rät Jetty. „Aber sei trotzdem auch bitte lustig“, ergänzt Chiara. Yolanda sieht es gelassen, will authentisch sein und das Date einfach nur genießen.

Und das tut sie auch. Bei einem romantischen Abendessen am Strand führt die 26-Jährige tiefgründige Gespräche mit dem Junggesellen. Am Ende des Dates überrascht David sie sogar mit einer Rose, womit sie eine Runde weiter ist.

Kandidatin Chiara hat sich bei „Die Bachelorette“ beworben

Bei den Frauen in der Villa ist die Stimmung unterdessen mehr als angespannt: Während Tami und Giovanna mit den Gedanken spielen, nach Hause zu gehen, fliegen zwischen Chiara und Rebecca die Fetzen: Chiara will wissen, ob Rebecca das Gerücht in die Welt gesetzt hat, dass sie nur bei der Dating-Show sei, um die nächste „Bachelorette“ zu werden. Dabei gesteht Chiara vor der Gruppe, dass sie sich vor zwei Jahren bei dem TV-Format beworben habe, aber nicht genommen wurde. Sie bittet die anderen Kandidatinnen, die Geschichte nicht zu verdrehen. Ihre Mitbewohnerinnen kommentieren das nicht.

Nicht weniger Drama gibt es in der „Nacht der Rosen“: Direkt zu Beginn verkündet Giovanna dem Bachelor, dass sie nicht länger an dem TV-Format teilnehmen wolle. Weil kurze Zeit später auch Tami im Gespräch mit David sagt, dass sie wegen Heimweh nach Hause fliegen will, bricht Chiara in Tränen aus. Der Abschied falle ihr einfach sehr schwer - auch wenn es nicht ihr eigener sei.

Nach zwei Einzelgesprächen mit Colleen und Jetty geht der Bachelor auch auf Alyssa zu und nimmt sie mit in einen separaten Bereich - eine Etage höher. Dort überrascht er sie mit einer Rose, womit auch sie noch vor der offiziellen Entscheidung eine Runde weiter ist.

Eine Kandidatin bekommt einen Kuss

Anschließend geht er zu Rebecca. Weil sie durch das Basketball-Spiel eine Verletzung am Fuß hat, trägt er sie die Treppen hinauf, um auch mit ihr alleine zu sein. Die beiden sprechen noch mal über ihr Einzeldate: Rebecca beichtet ihm, dass sie sich einen Kuss gewünscht habe. Das holt der Junggeselle direkt nach. Den anderen Mädels verrät die 27-Jährige aber nichts davon. Auch sie bekommt eine Rose, bevor die beiden zurück nach unten gehen. „Jeder Kuss wird mich irgendwo auch weiter bringen“, kündigt der Bachelor an – eine vielversprechende Ansage für die Zuschauer der Reality-Show.

David gibt in Folge 5 jeweils neun Frauen eine Rose. Foto: RTL

Colleen wird der Junggeselle aber wohl nicht mehr küssen. Obwohl er sich mehr Zeit mit der Hamburgerin gewünscht habe, bekomme sie an diesem Abend keine Rose, weil er mit anderen Frauen weiter sei, erklärt er seine Entscheidung. Somit geht es für insgesamt neun Kandidatinnen in die nächste Runde.

Die Sendung „Der Bachelor“

„Der Bachelor“ ist eine Reality-Show, in der sich 23 Frauen auf die Suche nach ihrem Traummann - dem sogenannten Bachelor - machen. Im Verlauf der Sendung lernt dieser die Kandidatinnen bei Einzeldates, Gruppenaktivitäten und durch Gespräche kennen. Am Ende jeder Folge findet die Nacht der Rosen statt, in der der Bachelor entscheidet, welche der Kandidatinnen eine Rose erhält und wer die Villa verlassen muss. Im großen Finale hat sich der Bachelor im besten Fall in eine der Frauen verliebt und vergibt seine letzte Rose an die Gewinnerin.

Die Sendung „Die Bachelorette“

„Die Bachelorette“ ist die gleiche Reality-Show, wie „Der Bachelor“ – nur, dass sich viele Männer bewerben, um ihre Traumfrau – die sogenannte Bachelorette – zu finden.