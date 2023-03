1 Für Angelina aus Albstadt (Dritte von links) geht es auf ein Gruppendate. Foto: RTL/Folge 3

Tränenreiche Szenen, eine beschwipste Kandidatin und zwei freiwillige Exits: In Folge drei der Dating-Show „Der Bachelor“ sorgen die 17 verbliebenen Frauen für ordentlich Drama. Mittendrin - Angelina Utzeri aus Albstadt.









Zuschauer der Reality-Show kommen bei der diesjährigen Staffel voll auf ihre Kosten. RTL bietet die komplette Bandbreite an „Bachelor“-Unterhaltung. In der dritten Folge der 13. Staffel kippt die Stimmung in der Frauen-Villa spürbar und es liegt Spannung in der Luft. Kandidatin Leyla bringt es auf den Punkt: „Der Konkurrenzkampf beginnt.“

Während Angelina auf Instagram von den Zuschauern bereits als Favoritin gehandelt wird, bekommt man die Albstädterin in der dritten Folge kaum zu Gesicht.

Und das, obwohl sie mit Maike, Rebecca, Yolanda und Chiara vom Bachelor zu einem Gruppendate eingeladen wird. „Wir machen heute mal etwas anderes als trinken und tanzen“, kündigt der Stuttgarter Content Creator das Date an. Für die fünf Frauen geht es zum Canyoning. Dort möchte David herausfinden, wer seine Abenteuerlust teilt: „Es kann mir nie wild genug sein.“ Doch bei dem Date hat der 32-Jährige keine Augen für Angelina. Stattdessen sucht er das Gespräch mit Yolanda und Rebecca. Letztere erzählt ihm von ihrer vergangenen gewalterfüllten Beziehung.

Beim Gruppendate ist die Stimmung gut. Foto: RTL

Ist sich der Bachelor bei Angelina schon sicher?

Eine Rose bekommt Angelina dennoch, und zwar mit vielversprechender Ansage. Denn als die 28-Jährige ihre Rose beim Bachelor abholt, flüstert er ihr während einer innigen Umarmung ins Ohr: „Ich hab’ dich schon wahrgenommen.“ Sie erwidert darauf nur ein: „Hoffentlich!“ Die Entwicklung zwischen den beiden scheint unter einem guten Stern zu stehen. Zählt Angelina also tatsächlich schon zu seinen Favoritinnen? Da liegt die Vermutung nahe, dass Angelina aus diesem Grund in dieser Folge verhältnismäßig wenig Sendezeit hatte.

Apropos Favoritin: Neben dem abenteuerlichen Gruppendate wurde Lisa M. in dieser Folge vom Bachelor für eine Yoga-Session und Frühstück in die Bachelor-Villa eingeladen. Romantische Momente im Pool gab es dabei natürlich auch. Auf einen Kuss mussten die Zuschauer allerdings vergeblich warten, obwohl dieser laut David „schon in der Luft lag“.

Viel Drama und großer Unterhaltungsfaktor

Für ein drittes Gruppendate hat sich der Bachelor, dessen Spitzname „Dee“ist, etwas Besonderes einfallen lassen: Ein Fragebogen entscheidet über Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Ladys und dem 32-Jährigen. Die drei Frauen mit den meisten und die drei Frauen mit den wenigsten Übereinstimmungen zu Davids Antworten dürfen mit zum Date. Dort spielt sich Giovanna als Drama-Queen auf, während Xenia mit ihrer Einstellung punktet. Der Bachelor möchte deshalb nach dem Boots-Trip mehr Zeit mit ihr verbringen. Es harmoniert zwischen den beiden, doch David hat Zweifel: „Wir sind vorangekommen, aber nicht so weit, wie ich mit anderen Ladys schon bin.“ Meint er damit Angelina?

Die Krone für die beste Unterhaltung geht in dieser Folge definitiv an Yolanda. „Yolo“ sorgt vor den heimischen Bildschirmen mehrmals für einen Lacher. Nicht nur, weil sie mit ihrem Kaffee in der Hand voll bekleidet in den Pool fällt, sondern auch, weil sie in der Nacht der Rosen wohl den ein oder anderen Tequila-Shot zu viel getrunken hat. Lallend und leicht torkelnd versucht sie, den Bachelor im Gespräch mit ihrer offensiven Art um den Finger zu wickeln. Besonders lustig: Sie verlangt sogar seinen geliebten Lippenbalsam von ihm. Und wie findet der Junggeselle diesen eher fragwürdigen Auftritt? Er lässt sich nichts anmerken, ignoriert den Schwips und ist sogar positiv überrascht von Yolandas Flirty-Art.

Wer bekommt keine Rose?

Nachdem sich Lisa R. dafür entschieden hat, die Liebes-Reise „aus familiären Gründen“ zu beenden, zieht auch Fiona nach. Vor der Entscheidung tritt sie vor den Bachelor und teilt ihm mit, keinen „Vibe“ zwischen den beiden zu spüren.

David Jackson bei der Rosenvergabe. Foto: RTL

Auf ihre Rose, die sie bekommen hätte, hat allerdings auch keine andere der Frauen eine Chance. Auch Maike und Manina bekommen keine Rose.

Die Sendung „Der Bachelor“

„Der Bachelor“ ist eine Reality-Show, in der sich 23 Frauen auf die Suche nach ihrem Traummann - dem sogenannten Bachelor - machen. Im Verlauf der Sendung lernt dieser die Kandidatinnen bei Einzeldates, Gruppenaktivitäten und durch Gespräche kennen. Am Ende jeder Folge findet die Nacht der Rosen statt, in der der Bachelor entscheidet, welche der Kandidatinnen eine Rose erhält und wer die Villa verlassen muss. Im großen Finale hat sich der Bachelor im besten Fall in eine der Frauen verliebt und vergibt seine letzte Rose an die Gewinnerin.