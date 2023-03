1 Angelina und David verstanden sich bei ihrem ersten Date sehr gut. Foto: RTL/Folge 2

Auch in Folge zwei der Reality-Show „Der Bachelor" ist wieder einiges geboten: Angelina Utzeri aus Albstadt punktet beim Date, eine unangebrachte Bemerkung sorgt für einen Eklat und eine der Kandidatinnen verlässt die Villa sogar freiwillig.









Seit dem 1. März flimmert die RTL-Sendung „Der Bachelor“ über die heimischen Bildschirme. Noch sind 20 Frauen im Rennen, die sich in Mexiko auf die Liebes-Reise begeben haben, um das Herz des 32-jährigen Davids aus Stuttgart für sich zu gewinnen.

Nach dem Kennenlernen in der ersten Folge zeigt RTL in der zweiten Folge den Einzug der Frauen in die luxuriöse Villa, die für Begeisterung sorgt. Von nun an leben die verbliebenen Ladys alle zusammen im Haus, Bett an Bett. Privatsphäre? Fehlalarm – da ist der Zickenkrieg vorprogrammiert.

In der neuen Folge gibt es ein Einzeldate und zwei Gruppendates. Für Tami, Leyla, Henriette und Angelina aus Albstadt geht es für einen Skydive hoch hinaus. Nervös springt die Albstädterin als erstes: „Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab‘ sowas Verrücktes bei einem Date wirklich noch nie gemacht.“ Auch der Stuttgarter Junggeselle ist begeistert von dem Date: „Das war heute echt sensationell.“ Im Anschluss wird - wer hätte es gedacht – erst einmal angestoßen. Angelina scheint beim Date gepunktet zu haben. Der „Bachelor“ sucht nach dem Sprung aus dem Flugzeug das Gespräch mit der 28-Jährigen. Vor dem Bildschirm können die Zuschauer förmlich spüren, wie es zwischen den beiden funkt.

Die beiden verstehen sich super. Foto: RTL

Es harmoniert zwischen dem „Schwäbischen Paar“. Davids Antwort auf die Frage nach seinem ersten Eindruck von Angelina bestätigt die Annahme: „Schon wow. Also tolles Auftreten, wirklich.” Der tiefe Blickkontakt und die Komplimente, die sich die beiden zuwerfen, sprechen Bände. Angelina fühlt schon jetzt den Vibe mit dem Stuttgarter. Und auch David sagt im RTL-Interview: „Sie hat so eine Goofy-Seite an sich. Einfach humorvoll und einfach gerade raus. Ich finds einfach cool.“

Traumdate mit Baby-Schildkröten

Obwohl sich der „Bachelor“ nach dem Gespräch mit der Albstädterin noch mit den anderen Frauen unterhält, zieht Angelina ein weiteres Mal an diesem Tag das große Los. Sie darf nach dem Gruppendate noch bleiben und gemeinsam mit ihrem potenziellen Traummann Baby-Schildkröten ins Meer entlassen.

Die Schildkröten-Babys werden von Angelina und David in die Freiheit entlassen. Foto: RTL

Der Gesprächsanteil von Angelina ist in dieser Folge enorm. Zählt sie schon zu seinen Favoritinnen? Das Date endet bei Sonnenuntergang am Strand. Dort wird endlich über die wichtigen Dinge geredet: Spitznamen. „Ich habe italienische Wurzeln. Mein Name ist Angelina Utzeri und mein Spitzname ist ‚Utze‘. Du kannst auch ‚Utzi‘ sagen, aber wir können auch bei Angelina bleiben.“ Seine Reaktion: „Fand ich schon sehr lustig. Einfach ‚Utze‘.“ Und sein Spitzname? Der lautet „Dee“, erklärt er. „‚Utzi‘ und ‚Dee‘, passt voll gut.“

Erwartet den „Bachelor“ bald eine böse Überraschung?

Weiter wird über vergangene Beziehungen und Persönlichkeitsentwicklung geredet. Und auch hier funkt es wieder. Angelina ist hin und weg: „Er gibt mir einfach so ein gutes Gefühl. Wenn ich bei ihm bin, bin ich einfach entspannt.“ Doch hat sie nicht etwas vergessen zu erwähnen? Ob es den „Bachelor“ wohl stört, dass es nicht Angelinas erste Dating-Show ist? 2021 nahm die 28-Jährige nämlich bereits bei dem RTL-Format „Take Me Out“ teil. Das kommt allerdings nicht zur Sprache. Hoffentlich endet dies nicht in einer bösen Überraschung für den „Bachelor“, nachdem er bereits die Teilnahme von Influencer-Kandidatin Colleen bei einer anderen TV-Show hinterfragt hatte.

Die Folge hat es in sich. Es folgt ein weiteres Gruppendate mit sieben Frauen, bei welchem es mit dem Bully in Richtung Strand-Bar geht. Dort kommt es zu einem Fremdscham-Moment, mit dem sich Kandidatin Saskia selbst ins Aus schießt. Als David in die Runde fragt, wer noch ein Eis haben möchte, zeigt sie auf den „Bachelor“ und deutet an, ihn als Schokoladeneis essen zu wollen. Er kann darüber nicht lachen: „Ja den Spruch fand ich No-Go.“ Obwohl Saskia das nicht so gemeint hat, geht es für sie nach Hause anstatt eine Runde weiter. David betont zwar, dass es nicht an diesem Spruch gelegen hat, aber seine Enttäuschung über die Äußerung war nicht zu übersehen.

Bei der „Nacht der Rosen“ gibt es für Angelina und die sieben Mädels, die in dieser Woche kein Date hatten, eine Rose. Auch Chiara, die das erste Einzeldate mit dem „Bachelor“ ergattern konnte und somit ernstzunehmende Konkurrenz für Angelina ist, ist weiter. Nicht gereicht hat es in dieser Woche neben Saskia für Pamela. Auch Danielle hat die Villa verlassen, allerdings freiwillig. Sie konnte sich keine engere Bindung mit dem „Bachelor“ vorstellen.

Die Sendung „Der Bachelor“

„Der Bachelor“ ist eine Reality-Show, in der sich 23 Frauen auf die Suche nach ihrem Traummann - dem sogenannten „Bachelor“ - machen. Im Verlauf der Sendung lernt dieser die Kandidatinnen bei Einzeldates, Gruppenaktivitäten und durch Gespräche kennen. Am Ende jeder Folge findet die Nacht der Rosen statt, in der vom „Bachelor“ entschieden wird, welche der Kandidatinnen eine Rose erhält und wer die Villa verlassen muss. Im großen Finale hat sich der „Bachelor“ im besten Fall in eine der Frauen verliebt und vergibt seine letzte Rose an die Gewinnerin.