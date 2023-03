1 Angelina Utzeri aus Albstadt öffnet sich im Gespräch mit dem Bachelor. Foto: RTL/Folge 4

Mit dem ersten Kuss, Zweifeln an den ernsten Absichten der Frauen und viel Körperkontakt geht es in der vierten Folge der Dating-Show „Der Bachelor“ dramatisch weiter. Eine Dame muss die Bachelor-Villa verlassen, während Angelina aus Albstadt weiter die Favoriten-Leiter nach oben klettert.









Woche vier und 13 verbleibende Frauen, die das Herz des Bachelors erobern möchten. Einige sind auf einem guten Weg, andere sitzen ihre Zeit in der Villa nur ab. Und dann brodelt auch noch die Gerüchteküche: Will eine der Kandidatinnen einfach nur die nächste Bachelorette werden?

Zwischen all den romantischen Dates, emotionalen Geständnissen und jeder Menge kühler Drinks liegt über der vierten Folge der Reality-Show ein Schleier voller Zweifel. Meinen es die Ladys alle ernst mit dem Junggesellen? „Ich trag immer die Sorge mit, dass ich vielleicht eine falsche Entscheidung treffe“, äußert sich David Jackson aus Stuttgart besorgt. Die Angst, dass es nicht alle Frauen ernst mit ihm meinen, ist immer da: „Meine Alarmglocken sind da echt an.“

Und seine Sorgen scheinen nicht unberechtigt. Nicht nur Rebecca deutet in einem Gespräch mit ihm an, dass nicht alle Frauen ernste Absichten hätten. Auch Alyssa gießt mit ihrer Äußerung gegenüber Angelina und Tamara Öl ins Feuer: „Es gibt eine Person hier, sie hat mir mal Sachen gesagt, wo ich einfach weiß, sie ist nicht hier für ihn. Und es ist einer seiner Lieblinge. Ihr Ziel ist es, Bachelorette zu werden.“ Meint die 36-Jährige damit Chiara? Das lässt RTL zunächst offen.

Erster Kuss, aber nicht für Angelina

Für Angelina, auch „Utze“ genannt, geht es mit Colleen, Rebecca, Lisa und Yolanda in dieser Woche zu einem spaßigen Gruppendate. Gemeinsam mit dem Junggesellen machen die Ladys mit Rollschuhen einen mexikanischen Skatepark unsicher.

Beim Gruppendate geht es mit den Rollschuhen in einen Skatepark. Foto: RTL

Für die Zuschauer vor den Bildschirmen gibt es was zu lachen, denn RTL zeigt Szenen, in denen die ein oder andere Dame auf dem Hintern landet. Doch das trübt die lockere Stimmung beim Date nicht. David nutzt die Gelegenheit, um mit Colleen und Rebecca zu reden. Mit Lisa möchte er auch nach dem Skatepark noch Zeit zu Zweit verbringen. Angelina geht leer aus und muss mit dem Rest der Gruppe wieder zurück in die Villa fahren.

Zwischen David und Lisa funkt es und es kommt zum ersten Kuss der Staffel. Die Zuschauer können das Drama in der Villa quasi schon heraufdämmern hören.

Angelina in der Favoriten-Rolle?

Doch auch ohne Kuss und Einzeldate stehen die Chancen gut für Angelina. In der entscheidenden „Nacht der Rosen“, die als 90er-Jahre Party gefeiert wird, öffnet sich Angelina im Einzelgespräch mit dem Schwaben und der Austausch zwischen den beiden wird tiefgründiger: „Weil ich mir voll sicher bin, dass ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich mich öffnen könnte. Weil das ist mir in der Vergangenheit echt nicht so leicht gefallen.“ Man merkt, dass es ihr schwerfällt, darüber zu reden. „Ich habe immer meine Verletzlichkeit nach außen hin überspielt. Diese andere Seite von mir zu zeigen, die halt auch viel Nähe und Zuneigung braucht, die habe ich immer so ein bisschen unterdrückt.“ Ihm scheint es zu imponieren, wie er im RTL-Interview erzählt: „Ich bin da auch echt dankbar, dass sie mir das Vertrauen entgegenbringt. Ich verstehe sie auch immer mehr. Sehe sie auch immer mehr, wie sie wirklich ist.“

Für den Zuschauer sind die tiefen Blicke und das Knistern zwischen den beiden kaum zu übersehen. „Utze“ scheint nicht nur auf Instagram bei den Zuschauern zu den Favoritinnen zu zählen, sondern auch beim Bachelor mit ihrer charmanten Art gut anzukommen.

Eine Rose ist ihr jedenfalls sicher und sie ist eine Runde weiter. „In jedem Gespräch, was wir haben, kommen wir sehr voran. Ich merk‘ auch immer wieder, dass ich mehr davon will“, strahlt die 28-Jährige nach der Rosenvergabe.

Zu Beginn der Folge gab es direkt eine Rose für eine weitere Dame, allerdings nicht vom Bachelor. Vielmehr ließ der 32-Jährige Stuttgarter die Frauen entscheiden, wer am besten zu ihm passen könnte. Leyla macht schließlich das Rennen gegen Chiara und verdiente sich neben der Rose auch Zeit allein mit dem Bachelor.

Ein weiteres Date gab es für Giovanna, Jana, Tamara, Xenia, Chiara und Jetty. Für sie ging es mit David in den Beachclub. Das große Los zog Chiara. Sie wurde während des Gruppendates vom Bachelor zu einer Massage eingeladen und von ihm massiert.

Wer musste gehen?

Jana muss in dieser Woche die Villa verlassen. Für ihn habe in dieser Woche die Connection zwischen den beiden nicht gereicht, begründet der Bachelor seine Entscheidung.

