Das war am Wochenende in der Region los

5 Mit beispiellosem Charisma und spieltechnischem Können begeisterten Javier Fernandez (Klavier), Rodolfo Paccapelo (Kontrabass), Christian Gerber (Bandoneon) und Omar Fernandez (Gesang) das Publikum im Mostmaierhof. Foto: Kern

Konzerte, Theater und verkaufsoffene Sonntage - am Wochenende war wieder viel geboten. Eine Auswahl der Veranstaltungen in der Region.









Wir haben die Veranstaltungs-Highlights der vergangenen Tage zusammengetragen.

Thomas Moser regte sich im ausverkauften Ratskeller in Villingen wieder auf. Sein Auftritt hatte das Motto „Da könnte ich platzen vor Wut und darum muss jetzt alles raus“.

Dauerregen konnte die ambitioniertesten Läufer nicht abhalten, sich beim 19. Geislinger VR-Halbmarathon auf die Strecke zu begeben. Am schnellsten war der Ukrainer Yevhen Okuniev.

Obwohl das Geld derzeit bei vielen nicht ganz locker sitzt, zogen die Neu- und Gebrauchtwagenschau und der verkaufsoffene Sonntag am Wochenende zahlreiche Besucher nach Freudenstadt.

Mit der Komödie „Rettet den Bauch“ hat das Vollmaringer Trillerberg-Theater wieder mal ins Schwarze getroffen – genauer gesagt, den Lachnerv des Publikums. So begeisterten die Akteure in der Gemeindehalle mit viel Klamauk und Situationskomik. Am kommenden Wochenende stehen zwei weitere Aufführungen auf dem Programm.

Gleich neun örtliche Weinvarianten des Jahrgangs 2022 wurden bei der Ringsheimer Jungweinprobe nach und nach eingeschenkt. 220 zahlende Gäste sorgten für einen ausverkauften Bürgerhaus-Saal.

Wer das Konzert „Tango Argentino“ im Mostmaierhof in Hausach am Samstag besuchte, hat echte Sternstunden erlebt. Die Veranstaltung zog viel mehr Publikum an, als Platz war und viele mussten enttäuscht wieder gehen.

Das Jahreskonzert des MV Harmonie Dinglingen am Samstagabend im Dinglinger Parktheater war ein voller Erfolg. Dirigent Florian Haas führte das Auditorium mit seinen Akteuren durch die Welt der Operetten, Musicals und der zeitgenössischen Musik.