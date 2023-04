1 Bei der Ringsheimer Jungweinprobe traf sich auch allerlei Polit-Prominenz. Foto: Decoux

Nach dreijähriger Corona-Zwangspause war es am Freitag endlich wieder so weit: „Sonne und Freude im Glas“ mit nahezu fertigen frischen Weinen „von hier um die Ecke“ zum Verkosten. Das versprach Ringsheims Bürgermeister Pascal Weber bei seiner Begrüßung in Bezug auf Jungweinprobe – und hielt sein Wort. Durch den Abend moderierte sachkundig die charmante Breisgauer Weinprinzessin Carina Kratt. Als Ettenheimerin sei sie selbst ein „bekennendes Kind des Kaiserbergs“. Der Vorberg-Hügel mit seinen schön besonnten Rebhängen sorgt mit dafür, dass sich Ringsheim als Winzerdorf fühlen darf – wenngleich noch Herbolzheim und Ettenheim an dem Berg ihren Anteil haben.

Die Breisgauer Weinprinzessin Carina Kratt moderierte die Jungweinprobe.

Grauburgunder, Müller-Thurgau und Weißer Burgunder gab es in der ersten Runde: Die erste Probier-Runde der Jungweinprobe wurde von den Winzergenossenschaften Bleichtal und Münchweier-Wallburg-Schmieheim bestritten – denn eine eigene hat Ringsheim nun mal nicht. Ein trockener Grauburgunder aus dem Bleichtal machte den Anfang mit gelb-goldener Farbe und feinfruchtigem Bukett, gefolgt von einem feinherben Müller-Thurgau vom Münchweierer Kirchberg mit kräftig-blumigem Aroma. Als dritten Wein gab es einen trockenen Weißer Burgunder aus dem Bleichtal. Die Grünen-Landtagsabgeordnete Sandra Boser verkostete diesen auf der Bühne. Ihr Urteil: „Weich, rund, vollmundig mit frischer (natürlich ,grüner’) Note.“

Gourmethäppchen kommen bei den Gästen gut an: Mehrere Dutzend Helfer der Ringsheimer Narrenzunft Rämässer hatten gehörig damit zu tun, die dicht gedrängten Saal-Reihen zu bedienen. Das galt nicht nur beim Weineinschenken, sondern auch beim Auftragen des Vespers. Für diese hatte sich der designierte Juniorchef der Ringsheimer Metzgerei (Jan) Tischler sich etwas ganz Neues einfallen lassen. Statt rustikalen Winzerplatten gab es diverse Gourmet-Häppchen. Ein teigumhüllter Schwarzwälder Wrap machte den Anfang. Darin befand sich eine raffinierte Kombinationsfüllung von Schinkenspeck, Roter Bete und Essiggurke. Es folgte „Zander Ceviche“, der im Rohzustand mariniert und gewürzt worden war sowie eine nicht minder leckere Quiche Lorraine. Schließlich gab es einen Mini-Burger mit Schwarzwurst-Einlage samt Apfelpfefferchutney und Bibeleskäs. Die Vegetarier bekamen gefüllte Weinblätter, Lauch-Quiche oder gerösteten Blumenkohlsalat serviert. All dies kam bei den Gästen nach eigenem Bekunden prächtig an.

Besonderer Wein in der zweiten Runde: In der zweiten Runde waren die Kaiserberg-Winzer dran. Das Weingut Joachim Weber präsentierte einen trockenen Grauen Burgunder mit fruchtiger Note und langem Nachgang. Das Weingut Weber-Link kredenzte als Première einen „Blanc de Noirs“ in Kabinett-Qualität. Dafür werden Rotweintrauben so schonend gepresst, dass die unverletzten Schalen ihren Farbstoff nicht abgeben können. Dazu scherzte der langjährige Ortenauer SPD-Kreisvorsitzende Karl-Rainer Kopf als Bühnen-Probierer: „Hier hat ein Schwarzer (Weber) aus Rotem was Weißes gemacht!“ Sein lobendes Kurzurteil: „Sehr harmonisch!“ Der dritte Wein war ein Spätburgunder Rosé trocken vom Weingut Simone Kreis.

Justizministerin zeigt sich beim Quiz schlagfertig: Zuletzt stand Landesjustizministerin Marion Gentges (CDU) im Probier-Rampenlicht: Einen trockenen Weißer Burgunder vom Münchweierer WG-Kirchberg, einen ausgewogenen Spätburgunder Rosé von ebenda und zum krönenden Abschluss noch einen trockenen Spätburgunder Kabinett vom Weingut Weber-Link bekam sie serviert. Gentges überstand mit gleichermaßen viel Humor wie ihre politischen Mit-Probierer auch ein kleines Wein-Quiz blendend. Bei diesem wurde sie etwa gefragt, wo der beste Wein wächst – in Baden oder doch Württemberg? „Immer da, wo man gerade ist!“, so Gentges.

Im Gegensatz zum verregneten Vorjahr brachte 2022 mit viel Sonne eine tolle Weinqualität. Die Breisgauer Weinkönigin Carina Kratt hielt als Moderatorin dennoch keine Fachreferate oder Werbereden, sondern plauderte höchst unterhaltsam. Sie tröstete auch: Wer im Gegensatz zu blumigen Sommelier-Profis teils abenteuerlich behauptete Geschmacksnoten etwa von Ananas, Litschi, Zimt, Walnuss oder Brombeere als einfacher Weingenießer anders oder gar nicht herausriecht, muss sich nicht schämen: „Jeder hat andere persönliche Eindrücke.Hauptsache, der Wein schmeckt!“ Der hiesige sonnenverwöhnte Jahrgang 2022 wird übrigens vor seiner Flaschenabfüllung noch weiter im Fass reifen dürfen, wie es sich für Jungweine gehört, damit sie ihr volles Bukett entwickeln – mit oder ohne Walnuss-, Brombeer- oder Zimtaromen. Oder Banane?