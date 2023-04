1 Seit 20 Jahren hat Florian Haas den Taktstock beim Musikverein Harmonie Dinglingen in der Hand. Foto: Michael Wendling

Das Jahreskonzert des MV Harmonie Dinglingen am Samstagabend im Parktheater war ein voller Erfolg – und für einen Mann ein ganz besonderer Tag: Dirigent Florian Haas feierte sein 20-Jähriges als musikalischer Leiter. Sein Rezept für ein erfolgreiches Miteinander mit dem Orchester ist denkbar einfach.









Ein voll besetztes Haus erwartete das Orchester mit seinem Dirigenten. Florian Haas führte das Auditorium mit seinen Akteuren durch die Welt der Operetten, Musicals und der zeitgenössischen Musik – angefangen von Aida von Giuseppe Verdi über den König der Löwen bis hin zu Rock-Songs von Queen und Genesis.

Schon seit 20 Jahren führt Florian Haas den Taktstock für den Musikverein Harmonie Dinglingen. Er legte bereits im Alter von 17 Jahren seinen C 3-Dirigentenschein an der Lahrer Musikschule ab. Seine ersten musikalischen Schritte machte Haas bei Joachim Volk, damals allerdings noch an der Posaune.

Lobende Wort aus dem Vorstand

Später kamen noch das Tenorhorn und die Tuba dazu. Instrumente, die er alle im Orchester spielte, bevor er 2003 den Taktstock vom früheren Dirigenten des Musikvereins Harmonie Dinglingen Roland Weygold übernahm. Damals stand der „Schüler“ gerade kurz vor seinem Abitur am Scheffel-Gymnasium.

Dem Musikverein Harmonie Dinglingen trat der heute 38-Jährige bereits im Alter von zwölf Jahren bei. Dass er von Beginn an als Dirigent akzeptiert wurde, unterstreicht nur noch sein Credo: „Musik ist die Sprache, die alle verstehen, die Spaß macht und verbindet.“ Der Musiker und Dirigent Haas betreibt ein einfaches Erfolgsrezept, bei der die Mischung der Musik das Wesentliche ist.

Für ein ausgewogenes Konzertprogramm sitzt der Vater eines dreijährigen Sohnes in seinem Wohnort Mietersheim schon einmal mehrere Stunden über den Notenbüchern für die richtige Auswahl und eine harmonische Abfolge am Schreibtisch. Haas ist der Meinung, dass er nicht selbst über die Auswahl entscheiden sollte. Das gesamte Paket gehe noch an ausgesuchte Musiker im Orchester, um dort den notwendigen „Feinschliff“ zu erhalten. Schließlich seien Dirigent und Orchester eine Einheit – seine Einstellung und die Kameradschaft untereinander spricht für seinen Erfolg.

Markus Kopf vom Harmonie-Vorsitzendentrio sprach in seiner kurzen Rede am Samstagabend zum Publikum von nachhaltigen Entwicklungen. „Wir haben uns in den letzten Jahren saniert, unser Bauvorhaben, das Gesicht des MV Harmonie Dinglingen zu ändern, ist gelungen. Mit Florian Haas haben wir eine Konstante und unseren Motor, unseren Baumeister gefunden. Auch wenn wir vielleicht nicht immer den richtigen Ton bei den musikalischen Bauarbeiten treffen, ist unser Baumeister Haas zufrieden mit dem Ergebnis“. Kopf begrüßte zudem noch einen Neuzugang bei den aktiven Musikern: Jonas Pfaff bestritt an diesem Abend sein erstes Musikkonzert.

Verein tut viel für die Nachwuchsgewinnung

Aktuell hat der Musikverein Harmonie Dinglingen rund 50 Musikerinnen und Musiker im Alter zwischen 16 und 70 Jahren in seinen Reihen. Gerade in Zeiten, in denen es immer schwieriger wird, Nachwuchs zu finden, ist es umso erfreulicher, dass der Verein es sich auf die Fahne geschrieben hat, mit der musikalischen Früherziehung (siehe Info) etwas dagegen zu tun. Inzwischen sind rund zwölf Kinder in dieser Initiative, die später im großen Orchester mitspielen sollen. Als Bindeglied zwischen dem Orchester und dem Nachwuchs fungiert Katharina Warten als Jugendleiterin.

Die „Musikpiraten“

Ab dem Alter von fünf Jahren können sich Kinder den „Musikpiraten“ des MV Dinglingen anschließen. Während des einjährigen Kurses sollen die Mädchen und Jungen spielerisch den Einstieg in die Welt der Klänge und Rhythmen finden. Nächster Kursbeginn ist zum Start des neuen Schuljahres. Weitere Informationen unter musikverein-dinglingen.de.