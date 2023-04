Das war am Wochenende in der Region los

Konzerte, Messen und Märkte - am Wochenende war wieder viel geboten. Eine Auswahl der Veranstaltungen in der Region.









Wir haben die Veranstaltungs-Highlights der vergangenen Tage zusammengetragen.

Das Frühjahrskonzert der Tannheimer Musikvereine hat erstmals nach der Pandemie wieder stattgefunden, und wer da war, kam auf seine Kosten.

Das Große Orchester der Stadtmusik Schwenningen begeisterte am Wochenende in der nahezu ausverkauften Neckarhalle.

Mit einem Festbankett startete die Dögginger Dorfgemeinschaft feierlich ins Jubiläumsjahr zum 900-jährigen Bestehen. Mit lustigen Anekdoten, Daten, Fakten und Skurrilem führte Jürgen Sulzmann durch das abwechslungsreiche Programm.

Mit einem erstklassigen Frühjahrskonzert startete das Akkordeonorchester am Samstagabend nach vier Jahren in der Blumberger Stadthalle wieder richtig durch und präsentierte sich dabei in Höchstform.

Zehn Lokale, überall DJs oder Livemusik, die unterschiedlichsten Musikrichtungen und gegen später eine After Show Party im Neckartal bis in den frühen Morgen: Abfeiern bis zum Abwinken war am Samstagabend in der Rottweiler Innenstadt angesagt.

Volles Haus herrscht am Sonntag in der Stadthalle Rottweil. An den Tischen kämpfen 320 „reizende“ Spieler um die Baden-Württembergische Einzel-Meisterschaft im Skat.

Blitzblank polierte Trucks, die mit Einbruch der Dämmerung leuchteten wie Weihnachtsbäume und eine Menge an Leuten: das Trucker-Treffen bei der Firma Transporte Sauter in Owingen übertraf alle Erwartungen.

Nach drei Jahren Corona-Zwangspause hieß es am Samstagabend endlich wieder „Vorhang auf“ für die Altheimer Krabbabühne. Dort hatte die Theatergruppe des TSV die Verwechslungskomödie „Graf Poldis letzter Coup“, einen Dreiakter von Erich Koch, im Programm.

Im neuen Outfit präsentierte sich „Top Job" am Wochenende in Stammheim. Ein angenehmes Ambiente und rund 80 Stände mit 250 Berufsbildern lockten einige Schülern und Eltern auch Menschen, die sich beruflich verändern wollen, auf die Messe.

Kleidung, Spielsachen, Haushaltswaren, Dekoartikel, Fitnessgeräte, Sammlerstücke und vieles mehr wechselten am Sonntag beim ersten Altdorfer Dorfflohmarkt die Besitzer. Besucher konnten an mehr als 120 Verkaufsständen nach Schnäppchen jagen.

Drei Tage lang konnten die Gäste auf der „Forst Live“ in Offenburg über Traktoren und Forstfahrzeuge informieren. Der Veranstalter zieht mit einem Rekord von 33 .411 Gästen positive Bilanz.