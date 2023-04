1 In zahlreichen Garagen und Schöpfen hatten mehr als 90 Anwohner von Altdorf ihre Verkaufsstände aufgebaut. Kauflustige stöberten von einem Stand zum nächsten. Foto: Sandra Decoux

Kleidung, Spielsachen, Haushaltswaren, Dekoartikel, Fitnessgeräte, Sammlerstücke und vieles mehr wechselten am Sonntag beim ersten Altdorfer Dorfflohmarkt die Besitzer. Besucher konnten an mehr als 120 Verkaufsständen nach Schnäppchen jagen. Die Organisatorin ist sehr zufrieden.









Bunte Luftballons flatterten im Wind und markierten die Stände des Flohmarkts, der übers ganze Dorf verteilt war. Häufig wurden Garagen genutzt, in denen bunt Zusammengewürfeltes angeboten wurde. Vieles für Kinder, von Spielzeug bis zu Kleidern, aber auch Bücher, DVDs oder auch Kuchen. Eine Klasse beteiligte sich am Flohmarkt mit einen Kuchenverkauf für ihre Klassenkasse – zahlreiche Besucher machten an diesem Stand halt.

„Bisschen mehr könnte los sein”, sagte die 15-jährige Amelie gegenüber unserer Redaktion. „Ich bin zufrieden”, warf Mika Dittmer hingegen ein und zuckte die Schultern. Ein Manko sei allerdings das Wetter. Der Himmel war wolkenverhangen und immer wieder setzte ein leichter Nieselregen ein.

„Das Wetter ist nicht beeinflussbar und man spürt eine gewisse Kaufzurückhaltung – aber wir finden die Idee des Flohmarkts super”, erklärte Familie Mösch. Sie bedankte sich in diesem Zuge bei den Organisatoren und sagte bereits zu, das nächste Mal mit Sicherheit wieder mit am Start zu sein.

Ob sich der Aufwand der rund 120 Anbieter gelohnt hat, wird jetzt im Nachgang besprochen. Eine Option wäre eine Wiederholung im Herbst oder spätestens im Frühjahr 2024, kündigte Organisatorin Manuela Kind an. Sie hatte schon lange die Idee, einen Flohmarkt in dieser Form zu veranstalten, wurde aber von der Pandemie immer wieder in ihren Planungen ausgebremst.

Mit einem QR-Code konnte man einsehen, wo was verkauft wird

Am Samstag hat es dann endlich geklappt. 90 Anwohner hatten sich zum ersten Flohmarkt angemeldet. Am Ende waren es mehr als 120 Verkaufsstände, die im ganzen Dorf verteilt waren. Garagen und Schöpfe wurden dafür ausgeräumt, um die Artikel zu präsentieren. Trotz des Regens liefen viele Kauflustige dick eingepackt und mit Regenschirmen durch Altdorf und schlenderten von Stand zu Stand.

An jedem zweiten Stand gab es Kaffee und Kuchen, aber auch heiße Würstchen und Waffeln wurden verkauft. „Ein Glühweinstand zum Aufwärmen wäre heute angebracht gewesen“, meinte ein Besucher augenzwinkernd im Hinblick auf die nasskalten Temperaturen. Viele fuhren aber auch, abgeschreckt vom Regen, mit dem Auto durch das Dorf – mit dem Ziel, ein tolles Schnäppchen zu ergattern. Die gab es natürlich auch zuhauf.

Per QR-Code konnte man auch gezielt zu den Ständen laufen. Bei der Anmeldung wurden die Verkaufsstände digital notiert. So konnten die Flohmarktbesucher zuvor sehen, in welchen Straßen etwas verkauft wird. Auch die Kunsthalle von Isolde Wawrin hatte geöffnet. Dort gab es an mehreren Ständen Schmuck, Bücher und Kleidung zu kaufen.

Organisatorin lässt Wiederholung offen

Den Wunsch zu einer zweiten Auflage hatten dann doch viele Verkäufer im Laufe des Nachmittags kommuniziert. Organisatorin Manuela Kind wird bei allen Teilnehmern eine Rundfrage starten, um zu erfahren, wie es denn konkret gelaufen ist, erklärt sie gegenüber unserer Redaktion. Sie würde sich natürlich über eine Wiederholung freuen. Dann aber mit dem Wunsch auf besseres Wetter.