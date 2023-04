„Forst Live“ in Offenburg so gut besucht wie noch nie

1 Knacken auch dicke Stämme: Auf der „Forst Live“ gab es allerlei schweres Gerät zu sehen, wie diese Bagger mit Spaltkopf. Foto: Kapitel-Stietzel

Die „Forst Live“ in Offenburg ist eine der größten Messen für Forstwirtschaft in Deutschland. Drei Tage lang konnten die Gäste sich über Traktoren und Forstfahrzeuge informieren. Der Veranstalter zieht mit einem Rekord von 33 411 Gästen positive Bilanz.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











„Die Forst Live hat in diesem Jahr in beeindruckender Art und Weise bewiesen, dass sie ein fester Anker der Branche ist. Mit 33 411 Besuchern wurde eine neue Bestmarke erreicht. Dies unterstreicht die Bedeutung des direkten Austauschs und die Wetterfestigkeit der Branche“, resümiert Projektleiter Volker Matern die drei Messetage. Rund 340 Aussteller präsentierten ihre Produkte und Neuheiten – unsere Redaktion hat sich am Freitag selbst umgesehen.

Förderbandsägen, Frontladegreifer, Rückwärtskipper, Forstraupen oder klassische Traktoren: Alles was Baumstämme packt, sägt, spaltet und hinterher wegschafft gab es auf der „Forst Live“ zu sehen. Zwar war das Wetter alles andere als gut – es verwandelte den Messeparkplatz sogar in ein Schlammfeld, aus dem die Autos von Besuchern mit einem Traktor herausgeschleppt werden mussten (wir berichteten), doch trotzdem kamen vielen Besucher.

Kaum war das Unwetter am Freitag vorbei, gingen auch direkt die Vorführungen der diversen Gerätschaften weiter. Auch wenn es zumindest am Eröffnungstag keine Traktoren oder Kräne in Aktion zu sehen gab: Insbesondere Förderbandsägen und mobile Sägewerke ließen ordentlich die Späne fliegen. Für die Besucher, die eher etwas suchten, dass man auch unter den Arm klemmen kann, gab es ebenfalls Action: Beispielsweise durch handliche Holzsägen mit Akku.

Eine richtig große Maschine hatte auch die Genossenschaft Waldservice Ortenau mitgebracht: ein mehrere Meter hoher Holzhacker. Das Vehikel wiegt stolze 32 Tonnen und verarbeitet auch in widrigem Waldgelände Holz in Hackschnitzel, wie Vorstand Kurt Weber erklärte. Und trotz Größe und Gewicht schafft das Vehikel – das größte im Fuhrpark der Genossenschaft – immerhin noch 85 Kilometer pro Stunde, genug für eine Autobahnzulassung. Doch die Genossenschaft macht mehr als nur Hackschnitzel: von Pflanzung über Holzernte- und Holzverkauf bis hin zum Bestattungswald. „Es macht immer Spaß hier“, so Walter. Auf der Messe käme man dann mit vielen Fachpublikum-Besuchern wie Waldbesitzern und Unternehmern ins Gespräch. Selbst dann, wenn das Wetter mit seinen Stürmen am Eröffnungstag nicht mitspielt: „Einen kurzen Moment haben wir das Zelt mit zehn Leuten festgehalten“, erzählt der Vorsitzende lachend.

Dackel, Vogelkästen, Bögen und Wilddöner

Bei den vielen Hallenständen der in die „Forst Live“ integrierten Parallelmesse „Wild und Fisch“ lag der Fokus auf ganz anderen Arten von Waldarbeit: Neben mobilen Hochständen, Jagdgewehren, Bögen und Zielfernrohren, Vogelkästen, Hunderassen wie Dackeln und Jagdspaniel gab es gar Wilddöner.

Der Landesjagdverband Baden-Württemberg war mit einem großen Standareal präsent – samt großer Dioramen mit Wildtierpräparaten in Lebensgröße. Auch wenn man beim Thema Jagd oft primär an das Töten von Tieren denkt, zeigt der Verband auf der Messe auch, dass es andere wichtige Aspekte gibt.

So erklärt Tobias Rommel von der Bereichsleitung Öffentlichkeitsarbeit und Marketing des Landesjagdverbands, was noch alles geboten wurde: Zum Beispiel konnte man am Messestand Nistkästen für Vögel bauen, „eine Aktion für Groß und Klein, der Erlös geht an die Rehkitzrettung“. Er verweist auf einen Stand, an dem eine Flugdrohne gezeigt wird, mit deren Hilfe Rehkitze gerettet werden. Diese verstecken sich bei Lärm – und geraten dann beim Mähen von Feldern oft unter die Mähmaschinen – mit tödlichen Folgen. Mit Drohnen und Wärmebildkameras werden sie vorab aufgespürt und in Sicherheit gebracht.

An an einem anderen Tisch werden Aufhänger aus Fuchsfell verkauft. Denn laut Rommel betreibe man eine nachhaltige Jagd: „Wir verwerten vollumfänglich das Fell“.

Auch Rommel freut sich über die vielen Messebesucher, die auch beim Landesjagdverband vorbeischauen: „Weil der Stand eine Mischung aus sehen und anfassen ist, kommt man sehr gut ins Gespräch“ – auch mit den Fachbesuchern.

Die Zahlen

Auf der diesjährigen „Forst Live“ gab es die Stände von rund 340 Ausstellern zu erleben – 48 mehr als noch 2022. Bei der Parallelmesse „Wild und Fisch“ gab es laut der Messe Offenburg/Ortenau rund 40 Stände. Laut Messechefin Sandra Kircher wurden zu Demonstrationszwecken insgesamt 250 Festmeter verarbeitet.