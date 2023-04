19 Wie Perlen auf einer Kette reihten sich die Brummis auf der Zufahrt in die Owinger Ortsmitte auf Foto: SB/Thomas Kost

Blitzblank polierte Trucks, die mit Einbruch der Dämmerung leuchteten wie Weihnachtsbäume, eine Menge an Leuten: das Trucker-Treffen bei der Firma Transporte Sauter in Owingen übertraf alle Erwartungen. Viel Kritik dort gab es jedoch an der Polizei.









Denn diese vollzog am Samstagmorgen bei der Anreise der Show-Trucks nach Owingen intensive Kontrollen, zog dabei einige der Zugmaschinen aus dem Verkehr und legte sie still.

Was genau los war, schilderten einem nicht nur die Organisatoren Karl-Heinz, Max und Felix Sauter, sondern fast jeden der Lastwagenfahrer, mit denen man auf dem Betriebsgelände der Firma Sauter Transporte ins Gespräch kam.

Demnach hatte die Polizei beim Salzbergwerk in Stetten und an der B 27 in Richtung Owingen Kontrollstellen eingerichtet. Fahrzeuge die ihr dabei verdächtig erschienen, wurden nach Balingen aufs Gelände der Volksbankmesse gebracht und dort von Spezialisten darauf untersucht, ob sie der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) entsprachen. Offenbar besonders im Blickfeld der Polizei: Etwaige Manipulationen an der Software von Steuerungsgeräten, aber auch die Beleuchtung oder Auspuffanlagen.

„Da waren Spezialisten dabei und Polizei aus Nordrhein-Westfalen, Ulm und Balingen. Die wurden sogar vom Technischen Hilfswerk versorgt“, berichtet ein Lkw-Fahrer aufgeregt unserer Zeitung, was darauf hindeutete, dass die Kontrolle sorgfältig vorbereitet worden sein muss.

Polizeiaktion vermiest Truckern die Stimmung

Die Aktion sei völlig unverhältnismäßig, wetterte Firmenchef Karl-Heinz Sauter. Als ob man ein Spatzennest mit einer schweren Waffe entfernen wolle und dabei das halbe Hauseck gleich mit wegschieße. Trucker hätten Anfahrtswege von hunderten von Kilometern auf sich genommen, um dann kurz vor dem Ziel ganz gezielt herausgefischt zu werden.

„Total angefressen“ war auch sein Sohn Max: „Die ganze Stimmung bei unserem Treffen ist kaputt.“ Ob man unter diesen Umständen weitere Treffen veranstalte, stellte er in Frage.

Auch ein Freund der Familie Sauter und Verkehrsleiter einer Spedition hatte kein Verständnis für die großangelegte Polizei-Aktion. Es sei keine Frage, dass die StVZO beachtet werden müsse, aber der Zustand von Showtrucks sei immer top weil die Fahrer auf ihrer Gefährte „aufpassen wie eine Eins“. Da finde sich keiner, bei dem sicherheitsrelevante Teile wie Bremsen oder Reifen nicht in Ordnung seien, versicherte er. Die Polizei solle lieber den Fokus auf Fahrzeuge richten, die mit erheblichen technischen Mängeln eine tatsächliche Gefahr im Straßenverkehr darstellen, findet er.

Sauter: So schreckt man Kraftfahrernachwuchs ab

Karl-Heinz Sauter setzt noch einen drauf: „Ich musste zwei oder drei Lastwagen stilllegen, weil ich keine Fahrer dafür habe. Solche Treffen dienen auch dazu, junge Leute für den Beruf des Kraftfahrers zu begeistern. Wenn sie aber mitkriegen, dass das nur Ärger mit der Polizei mit sich bringt, dann winken sie von vorneherein ab.“

Mona Krafthöfer – die Frau aus dem Frankfurter Raum ist nicht nur im TV bei den „Trucker Babes“ auf Kabel 1 zu sehen, sondern sitzt täglich hinterm Steuer ihres Scania R580/V8 – hatte ebenfalls wenig Verständnis für die Polizei-Aktion.

Mächtig Verstimmung also unter den Brummi-Fans. Klammert man diese Thema jedoch aus, so war das, was auf der abgesperrten Zufahrtsstraße in Richtung Owinger Ortsmitte und auf dem Betriebsgelände der Firma Sauter geboten wurde, ein Fest für die Augen (und zeitweise auch für die Ohren).

Gut 140 Zugmaschinen bekannter Marken wie Mercedes, Scania, DAF, MAN oder Volvo, – und sogar ein echter US-Truck der Marke Peterbilt standen blitzblank geputzt und mit den tollsten Lackierungen und Verzierungen in Reih und Glied, aufgereiht wie Perlen an einer Schnur. Ein Truck fast schöner als der andere.

Ein buntes Bild, das bei Nacht noch schöner wird

Auf dem Werksgelände der Firma Sauter herrschte dichtes Gedränge. Für die Bewirtung mit Getränken sorgte den TSV Trillfingen, für Kaffee und Kuchen hatten der Förderverein zum Erhalt der Trillfinger Wendelinskapelle gesorgt. Verköstigen konnte man sich mit schwäbischen Spezialitäten oder Hot Dogs. die Stände wurden regelrecht überrannt.

Das Ganze mündete abends in die Verleihung von Pokalen in verschiedenen Kategorien. Den Pokal für die weiteste Anreise ging an einen Volvo aus dem Raum Flensburg. Die Preise in der Kategorie „Best of Show“ wurden gleich vier Mal verteilt. Und dann gab es noch einen Solidaritätstrophäe für einen Truck, den die Polizei festgesetzt hatte.

Epilog: Die Polizei hat offenbar am frühen Sonntagmorgen ihre Kontrollen fortgesetzt. Bei der Abfahrt vom Treffen in Owingen, sind einige Trucker anscheinend an der B27 und der Autobahnauffahrt in Empfingen kontrolliert worden.