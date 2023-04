22 Gute Stimmung, gute Musik und kühle Drinks - bei der Rottweiler Partynacht wurde kräftig gefeiert. Foto: Weisser

Riesig war der Andrang bei der Rottweiler Partynacht zu später Stunde. Das „Saturday Night Fever“ lockte viele Besucher in die Stadt.









Zehn Lokale, überall DJs oder Livemusik, die unterschiedlichsten Musikrichtungen und gegen später eine After Show Party im Neckartal bis in den frühen Morgen: Abfeiern bis zum Abwinken war am Samstagabend in der Rottweiler Innenstadt angesagt.

Die von Cuba Libre Club Events organisierte Veranstaltung erwies sich einmal mehr als Volltreffer. Nach drei Jahren Zwangspause eigentlich auch nicht anders zu erwarten. Die Lust, mit Freunden von Location zu Location zu ziehen und zu den verschiedensten Musikstilen zu tanzen, war riesig.

Shuttlebus wird gut angenommen

Zwischen dem Schwarzen Tor und der Unteren Hauptstraße pendelten viele jugendliche Fußgänger hin und her. Schwerpunkt war die Waldtorstraße. Oberhalb des Schwarzen Tores erwarteten mit dem Café Lehre, dem „Harp“, dem „ZiZ“, der „Pottsau“ und der „Apo“ (Alte Post) allein fünf Lokale die Gäste mit heißer Musik und Getränken. Zum „Hauptbahnhof“ und zum „Nylon“ im Neckartal brachte der Shuttlebus die Partygäste im 20 Minuten-Takt. Wer Hunger verspürte, konnte beim „Burger King“ aussteigen. Auch dort machte der Bus Halt. Das Shuttlebus-Angebot wurde gut angenommen.

Fast kein Durchkommen mehr

Nicht weit von der Partymetropole in der Waldtorstraße entfernt fanden sich mit dem „Schwarzen Baron“, dem „Ochsenstüble“ und „Onkel Rudi’s“ drei weitere Anlaufstationen. In den beengten Räumlichkeiten von „Pottsau“ und „Onkel Rudi’s“ gab es schon weit vor Mitternacht fast kein Durchkommen mehr. Ansonsten war es ein stetiges Kommen und Gehen.

Davor noch das Topspiel

„Das ist mal wieder eine geile Partynacht“, schwärmte ein junggebliebener Ü-Fünfziger in der „Apo“. Zuerst habe man vorher gemeinsam das Bundesligaspiel zwischen Bayern und Dortmund angeschaut. Die Stimmung sei da schon toll gewesen. „Diese Veranstaltung ist nicht nur für Junge“, meinte der nicht mehr so junge Partygänger, der sich recht wohl unter den Jugendlichen fühlte. Allerdings zählte dieser an diesem Abend schon zur absoluten Minderheit.