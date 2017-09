Rückblick vom 19. September Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Der mutmaßliche Todesschütze von Villingendorf ist gefasst. Die Polizei griff den Gesuchten in Rottweil-Neufra auf.

Bei einem Großbrand in Neubulach (Kreis Calw) sind zwei Menschen gestorben. 16 Menschen wurden aus dem Gebäude gerettet. Sieben Personen erlitten schwere Verletzungen, zwei weitere wurden leicht verletzt. Über 110 Feuerwehrleute waren über Stunden im Einsatz.

In großer Stärke rückte die Feuerwehr an den Kepler-Schulen in Freudenstadt an. Grund war aller Wahrscheinlichkeit nach ein Schmorbrand an einem Stecker einer Festplatte eines Computers.