Haigerloch Brand: Fachwerkhaus wird Raub der Flammen

In dem aus dem 17. Jahrhundert stammenden Fachwerkhaus befindet sich unter anderem auch das Café-Restaurant Krumme Charlott. Der 45-jährige Bewohner des Hauses bermerkte laut Polizei kurz nach 1.30 Uhr Rauchgeruch. Im Treppenhaus schlug dem Mann aus dem Erdgeschoss - in dem sich das Café befindet - bereits so dichter Rauch entgegen, dass er sich nicht mehr selbst in Sicherheit bringen konnte. Der 45-Jährige ging zurück in seine Wohnung und rief die Feuerwehr.

Die Abteilungen Haigerloch, Owingen und Hechingen rückten mit 41 Feuerwehrleuten und elf Fahrzeugen an. Mit einer Drehleiter retteten sie den Hausbewohner aus seiner Wohnung. Der Mann wurde mit einer leichten Rauchvergiftung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Während der Löscharbeiten stürzte eine 48 Jahre alte Feuerwehrfrau und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie musste ebenfalls medizinisch versorgt werden.