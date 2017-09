Neubulach Zwei Tote bei Brand in Mehrfamilienhaus

Kurz vor Mitternacht wurden Feuerwehr und Rettungsdienst in die Badstraße gerufen. In einem dreistöckigen Mehrfamilienhaus war Feuer ausgebrochen. Eine Wohnung des Gebäudes stand bei Eintreffen der Rettungskräfte bereits voll in Flammen, teilt der Kreisfeuerwehrverband Calw mit. Neben den Einsatzkräften aus Neubulach waren auch Feuerwehrleute aus Calw und Altensteig vor Ort.

In dem brennenden Gebäude befanden sich laut Polizei 20 Personen. 16 konnten über Drehleitern und tragbare Leitern aus dem Gebäude gerettet werden. Sieben der Geretteten trugen schwere Verletzungen davon. Sie wurden in die Krankenhäuser in Calw und Nagold eingeliefert. Auch eine leicht verletzte Person wurde ins Krankenhaus gebracht. Weitere acht Hausbewohner wurden ambulant vor Ort versorgt.

Für einen 42-Jährigen und seine 72 Jahre alte Mutter kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie konnten nur noch tot aus ihrer völlig ausgebrannten Wohnung im ersten Stock geborgen werden. In dem Appartement war das Feuer nach ersten Informationen der Polizei ausgebrochen. Genaue Informationen zur Identität der Toten seien erst nach Abschluss einer Obduktion oder intensiver Ermittlungen zu erwarten, teilt die Polizei mit.