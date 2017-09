Rottweil AfD-Veranstaltung verläuft ruhig

Die Polizei lässt nichts anbrennen. In mehreren Mannschaftstransportern ist sie zur Stadthalle gekommen, um für geordnete Verhältnisse zu sorgen. Anti-Konflikt-Beamte sind im Einsatz, werden aber nicht gebraucht. Der AfD-Kreisverband hat einen Sicherheitsdienst engagiert, der den Einlass kontrolliert und dies geräuschlos machen kann.

Anders als bei anderen Veranstaltungen der AfD in den Nachbarkreisen bleibt es in Rottweil am Montagabend ruhig. Mitglieder der lokalen Agenda 21 Rottweil sind vor Ort, um für den Klimaschutz zu demonstrieren. Die Alternative für Deutschland hat sich ja im Wahlprogramm festgelegt, unter anderem das Erneuerbare-Energien-Gesetz ersatzlos zu streichen. Da gilt es, Flagge zu zeigen. Eine Gruppe Jugendlicher setzt sich für "eine offene und bunte Gesellschaft" ein – und damit ein Zeichen gegen die AfD-Programmatik. Kurz vor Beginn der Veranstaltung wird es lauter, als rund 20 jüngere Leute erscheinen, Anti-Rassismus-Parolen skandieren und die AfD als Faschisten-Partei beschimpfen.

Drinnen herrscht eine betont entspannte Stimmung. Emil Sänze, Sprecher des Kreisverbands, lässt Beethoven-Sinfonien abspielen, eine Bilderschau in der Wiederholungsschleife zeigt unter dem Motto "Rottweil zwischen Tradition und Moderne" Aufnahmen der Stadt von früher und heute. Der Test-Turm auf dem Berner Feld ist ein beliebtes Motiv. Auf einem Foto ist sogar eine wehende AfD-Fahne an die Turmspitze montiert.