Baiersbronn-Schwarzenberg - Im komplett umgebauten Hotel im modernen Ambiente hatten sich rund 120 Gäste eingefunden, um sich von der Gastgeberfamilie Sackmann fürstlich bewirten zu lassen. Jörg Sackmann begrüßte die Gäste und freute sich, nach einem Jahr coronabedingter Pause die Traditionsveranstaltung wieder ausrichten zu können.

Sechs ausgefeilte Gänge

Zusammen mit seinem Sohn Nico hatte er namhafte Spitzenköche eingeladen, die in sechs ausgefeilten Gängen ihr Können zeigten. "Es ist ein echtes Highlight, und ich freue mich auf einen tollen Abend mit genussvollen Stunden", sagte Jörg Sackmann. Noch bevor es zur Vorstellung der angereisten Köche kam, wurde den Gästen Champagner und verschiedene Amuse-Bouches kredenzt.

Den vielversprechenden Anfang machten Häppchen von der Gänseleber über gratinierte Austern bis zum Stavanger-Matjes, die auf kleinen Holztabletts gereicht wurden. Dem kulinarischen Vorgeschmack folgte die Vorstellungsrunden der Köche: Franz Berlin vom Hotel Berlins Krone Lamm aus Bad Teinach-Zavelstein, Sören Anders vom Restaurant Anders auf dem Turmberg aus Karlsruhe, Valentin Rottner vom Restaurant Waidwerk aus Nürnberg, Sabrina Schanz vom Ritz-Carlton aus Berlin und Paula Klingholz vom Sackmann-Genusshotel sowie die Gastgeber Nico und Jörg Sackmann selbst.

Jüngster Sternekoch kommt aus Franken

Dabei gaben sie schon mal einen Einblick auf das, was die Gäste erwartete: "Servus aus Franken. Fisch ist eigentlich weit weg von Wild, meinem Spezialgebiet heute. Aber ich hoffe, es funktioniert auch", scherzte Valentin Rottner aus Nürnberg. "Er ist ein sehr kreativer Mensch und Deutschlands jüngster Sternekoch", sagte Jörg Sackmann über Sören Anders. Jörg Sackmann bedankte sich bei seiner Familie für die gute Unterstützung und wünschte einen entspannten Abend.

"Die Wagner" musizieren

Seine Schwester Waltraud Wagner stellte die Musiker des Abends vor. "Die Wagners, eine musikalische Familie aus Baden-Baden, sind oft zu Gast bei uns und bereichern viele Abend mit ihrer hervorragenden Musik", schwärmte sie. "Die Wagners" unterhielten mit klassischer Musik von Mozart über Bach bis zu Mendelssohn Bartholdy. Währenddessen ging es in den neu gestalteten Küchen des Hotels hoch her. Jeder Gang wurde akribisch vorbereitet und präsentiert.

Nicht nur das Essen stand im Mittelpunkt des Abends, sondern auch die Getränke. Eine Auswahl namhafter Champagner war, passend zu jedem Gang, zusammengestellt worden. Sommelier Marco Gulino, zuständig für den Vertrieb von Moët Hennessy in Berlin, hatte zusammen mit dem Sommelier des Hauses Sackmann, Manuel Vogel, die Getränke ausgewählt. Die bekannten Champagner-Marken von Dom Pérignon über Ruinart bis zu Veuve Clicquot überzeugten nicht nur durch ihre wohlklingenden Namen.

Wohlklingende Namen

Marco Gulino hatte ein breites Wissen und erklärte den Gästen vor jedem Gang die Auswahl und die typischen Merkmale des prickelnden Getränks. "In Frankreich und in anderen Ländern ist es üblich, zum Essen Champagner zu trinken. Daher freue ich mich, das heute auch mal präsentieren zu dürfen", so der Sommelier. Gulino geriet ins Schwärmen angesichts der kredenzten Hochkaräter, mit von "umarmend geschmeidig" bis hin zu "kraftvoll" und "säurebetont" beschrieb er die Eigenschaften.

Perfekt zu Jakobsmuscheln

Der Ruinart Blanc de Blancs passte perfekt zu gebratenen Jakobsmuscheln mit Topinambur und Rote Beete, die Sören Anders für die Gäste kreiert hatte. Zum Hamachi mit Kaviar von Valentin Rottner gab es Veuve Clicquot Rosé und zur Kalbshaxe mit Kalbsbries, gekocht vom Vater-Sohn-Duo Sackmann, glänzte der Dom Pérignon Vintage 2012.

Schoko-Kunstwerke

Sehr kreativ war die Vorspeise von Franz Berlin, der Gänseleber in Form des Berliner Bärs präsentierte, und auch die süßen Finalgänge von Sabrina Schanz und Paula Klingholz waren grandios. Den Abschluss des Abends gab es in der Rheinholz-Bar. Dort warteten Pralinen und Schokoladen-Kunstwerke auf die Gäste. Am großen Tisch in der Vinothek des Hauses hatten sich die Köche versammelt, um gemeinsam auf den gelungenen Abend anzustoßen. "Es hat alles funktioniert, und wir freuen uns, dass die Gäste zufrieden sind", sagte Jörg Sackmann.