1 Wildtierbiologe Peter Sürth sagt, dass ein Wolf auch mit zehn oder elf Jahren noch topfit sein könnte. Foto: ©Ana Gram - stock.adobe.com

Ein Wolf im Landkreis Calw – da sind Schlagzeilen programmiert. Wir fragten nach, wie eigentlich der aktuelle Stand in und um Bad Wildbad ist.









Schon recht bald nach der Wolfsattacke im Jahr 2018, bei der 43 Schafe gestorben sind, wurde das Revier in Bad Wildbad als Wolfsgebiet ausgewiesen. Der „GW852m“ wurde als „territorialer Wolf“ eingestuft. Davon geht man aus, wenn sich von einem Wolf über mindestens sechs Monate in einem klar umgrenzten Bereich bestätigte Nachweise sammeln lassen. Infolgedessen müssen Schäfer ihre Tiere mehr schützen. Dabei finanziell helfen soll die Förderkulisse Wolfsprävention, in der Bad Wildbad liegt.