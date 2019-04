Bad Wildbad Wolfsattacke: Schock ist inzwischen verdaut

Besonders im vergangenen Jahr lieferten sich Wolfsgegner und Naturschützer heiße Debatten in den Medien – Auslöser war nicht zuletzt der schreckliche Wolfsriss in Bad Wildbad-Nonnenmiß, bei dem 43 Schafe starben. Einige von ihnen waren bereits tot, als Fröschle am frühen Morgen des 30. April 2018 auf seine Weide kam. Andere ertranken in Panik vor dem Wolf in der Enz oder mussten wenig später notgetötet werden, weil der Wolf sie zumindest schwer verletzt hatte.

Debatte auf kleinerer Flamme

Inzwischen wird die Debatte um den Wolf auf kleinerer Flamme geköchelt und auch die Schäferfamilie Fröschle ist längst zur Normalität übergegangen. "Am Anfang habe ich tatsächlich schlechter geschlafen", berichtet der Schäfer. Und auch jetzt sei der 50-Jährige beunruhigter als vor dem Wolfsriss. "Aber wissen Sie, wenn Sie an fünf Plätzen Schafe stehen haben, sind sie immer etwas besorgt – auch ohne Wolf."