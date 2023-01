3 Am Samstagmorgen um 10.30 Uhr tummeln sich schon zahlreiche Skibegeisterte am neuen Skilift. Foto: Eberl

Am Samstag war es endlich soweit. Der neue Skilift am Schonacher Winterberg wurde offiziell eröffnet. Fertig war er schon seit ein paar Wochen, nur das nötige Weiß ließ auf sich warten.















Schonach - Am Samstag aber klappte es endlich. Bürgermeister Jörg Frey freute sich sichtlich. Und nicht nur er, sondern auch eine große Zahl an Gemeinderatsmitgliedern zeigte durch ihre Anwesenheit, dass sie hinter dem Projekt standen.

Auch die Geländebesitzer waren da, die Betreiber der Josenalm und der Skibox. Und natürlich viele, viele Skifahrer jeglichen Alters. Für die Anfänger unter ihnen bot die DSV-Skischule des Skiclubs Schonach dann auch gleich den ersten Skikurs des Winters an. Auch viele auswärtige Skifahrer waren da, die erfreut feststellten, dass am Samstag die Liftfahrten komplett gratis waren.

Seit 2012 diskutiert Gemeinderat über Anlage

Frey fest, dass es den Winter tatsächlich noch gibt. Zum Skilift merkte er an: "Was lange währt, wird endlich gut." Denn schon seit dem Jahr 2012 diskutiert man im Schonacher Gemeinderat die Situation am Skilift. Die alte Anlage war schon damals kaum noch über den TÜV zu bringen, die Abfahrt nach unten war durch einen Industriebau begrenzt, und die anderen Anlagen am Skilift wie Josenalm, Skibox und Rodelhang waren auf der anderen Seite des Hangs.

2017 dann fasste man nach intensiven und kontroversen Beratungen im Gemeinderat mehrheitlich den Beschluss: Ein neuer Lift sollte her. Da ein Neuer zu teuer gekommen wäre, machte man sich auf die Suche nach einen gebrauchten, den man dann auch im Oktober 2018 für 190 000 Euro in Österreich kaufte. Bis zum Aufbau sollten aber nochmals Jahre ins Land ziehen. Geldsorgen und schließlich Corona ließen den zehn Jahre alten Lift erst einmal im Bauhof lagern.

Arbeiten fast pünktlich zur Wintersaison abgeschlossen

Als dann neuerliche Diskussionen im Gemeinderat über Sinn und Sinnhaftigkeit eines neuen Lifts diskutiert und wiederum mehrheitlich zu dessen Gunsten entschieden waren, gingen die Arbeiten im Juli 2022 endlich los und wurden fast pünktlich zur Wintersaison abgeschlossen. Zuvor mussten aber noch etliche bürokratische Hürden genommen werden. "Ich glaube, das Genehmigungsverfahren für ein Atomkraftwerk kann nicht viel schlimmer sein", merkte Frey an.

Nun aber ist der Lift fertig, knapp 350 Meter Schlepplänge und ein modernes Zugangssystem hat er, rund 640 000 Euro kostete die neue Anlage. "Skifahren hat Tradition in Schonach, mit dem Lift gewähren wir, dass auch die jüngsten Skifahrer lernen können", so Frey. Insgesamt habe man nun ein tolles Skigebiet auf engstem Raum mit Lift samt Flutlicht- und Beschneiungsanlage, Rodelhang, Skischule, dem Josenpark, Skibox mit Ski- und Rodelverleih und einer Après-Skihütte. Nun würden noch die Toilettenanlagen fehlen, so Frey, aber auch dort habe man im Gemeinderat beschlossen, die vorhandene Anlage am Festplatz zu sanieren und modernisieren.

Öffnung an Schulzeiten angepasst

Nun hoffe man auf viele zufriedene Nutzer aus Nah und Fern. Damit das auch klappt, hat man seitens der Gemeinde die Öffnungszeiten angepasst, auch an Schulzeiten. So wird der Lift wochentags zwischen 15.30 und 20 Uhr laufen, am Wochenende zwischen 10 und 17 Uhr.