1 Die Skilift-Saisonkarten können nun bei der Tourist-Information in Schonach abgeholt werden. Foto: Gemeinde Schonach

Auch wenn der Schnee derzeit noch auf sich warten lässt: Alle bei der Schonacher Tourist-Information beantragten Skilift-Saisonkarten sind nun abholbereit.















Schonach - Auch wenn sich alle Wintersportfans derzeit noch etwas gedulden müssen, bis sie ihrem geliebten Sport auf Schnee am Skilift Winterberg frönen können, wartet die Gemeindeverwaltung Schonach nun mit einer erfreulichen Mitteilung auf: Alle beantragten Skilift-Saisonkarten sind gerichtet und können ab sofort bei der Tourist-Info im Haus des Gastes in Schonach abgeholt werden. So kann es, wenn der heiß ersehnte Schnee vom Himmel fällt, auch gleich mit dem Skivergnügen losgehen.

"Die neuen Saisonkarten, sogenannte KeyCards, sind nun abholbereit", informiert Benita Hansmann vom Sport- und Kulturamt. Die Öffnungszeiten der Tourist-Information Schonach sind: werktags von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr. Hansmann erklärt: "Mit den KeyCards ist der Zutritt durch die neuen Drehkreuze kontaktlos. Die KeyCards können bequem in der Jackentasche verstaut werden. Eine Sichtkontrolle ist somit nicht mehr notwendig."

Saisonkarten sind ab sofort Pfandkarten

Wie die Gemeindemitarbeiterin weiterhin erläutert, "sind die Saisonkarten ab dieser Saison Pfandkarten." Deshalb werde eine Pfandgebühr von fünf Euro pro Karte berechnet. Die Karten können Hansmanns Ausführungen zufolge in den nächsten Jahren verwendet werden – sie müssen lediglich neu aufgeladen werden.

Nun fehlt also nur noch der Schnee, damit alle alpinen Wintersportfans bald auf ihre Kosten kommen können. Auch Schonachs Bürgermeister Jörg Frey hofft, dass es demnächst ausreichend schneit, "damit es am neuen Skilift am Winterberg losgehen kann."

Attraktive Öffnungszeiten

Wie Hansmann zudem betont, "ermöglichen die neuen attraktiven Öffnungszeiten am Skilift Winterberg nun allen Zielgruppen den Zugang zu unserem Lift – auch nach der Schule oder dem Arbeiten." Der Grund: Werktags kann von 15.30 bis 20 Uhr dem alpinen Skisport gefrönt werden, an den Wochenenden sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Darüber hinaus wird am Skilift Winterberg noch mehr geboten. "Weiterhin gibt es direkt am Lift die Angebote der Josenalm für den Einkehrschwung, die Ski Box Hör für Ski- und Rodelverleih, einen präparierten Rodelhang sowie kostenfreie Parkplätze und Toiletten", zählt Hansmann auf und vergisst auch nicht die Jungs vom Josenpark zu erwähnen. "Sie präparieren wieder in gewohnter Form ihren Funpark mit Slopes, Rails, Boxes und Kicker, die für alle befahrbar sind."

Einweihung beim Skilift-Opening geplant

Und wann wird der Skilift Winterberg endlich eingeweiht? "Beim Skilift-Opening", verrät Hansmann. "Hier gibt es kostenlosen Skispaß für alle und attraktive Angebote der Josenalm und Ski Box." Der genaue Termin des Skilift-Openings wird laut Hansmann über die Medien kommuniziert und Informationen rund um den tagesaktuellen Schneebericht und geöffnete Loipen und Liften erhalten alle wie gewohnt unter der Website: www.schonach.de/wintersport.