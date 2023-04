1 Der Ex-Mannheimer Thomas Larkin verstärkt die Schwenninger Defensive. Foto: Eibner

Der Ex-Mannheimer soll bei den Wild Wings ein neuer Führungsspieler werden. Ville Lajunen verlängert wohl nicht seinen Vertrag. Florian Elias unterschreibt in Iserlohn.









Der bisherige Mannheimer Verteidiger Thomas Larkin wechselt zu den Schwenninger Wild Wings. Larkin trifft am Neckarursprung auch seine italienischen Nationalmannschaftskollegen Alex Trivellato und Peter Spornberger wieder.

Der DEL-Champion von 2019 (mit den Adlern) sammelte in der Liga bislang 103 Punkte, wobei er in 310 Partien auf dem Eis stand und aktuell eine positive Plus-Minus-Bilanz von +51 aufweisen kann.

Nach drei Jahren in der AHL kam der in London geborene Rechtsschütze 2015 über Medvescak Zagreb zurück nach Europa.

Mit Blick auf seine neue Aufgabe bei den Wild Wings haben den 32-jährigen Verteidiger vor allem die Charaktäre auf und neben dem Eis überzeugt.

Das sagt Thomas Larkin

„Die Vorfreude auf Schwenningen ist riesig. Neben meinen Kollegen aus der Nationalmannschaft treffe ich mit Phil Hungerecker und Will Weber sowie den Spink-Zwillingen auf viele bekannte Gesichter. Alle haben sehr viel Positives über die Organisation berichtet, so dass meiner Familie und mir die Entscheidung nicht schwergefallen ist“, sagt Thomas Larkin.

Er ergänzt: „Die Art und Weise, wie die Mannschaft spielt, hat mir schon vergangenes Jahr imponiert. Ich bin ein Kämpfertyp und die Wild Wings sind ein sehr stolzer Club mit begeisterungsfähigen Fans.“

Warum sich Stefan Wagner freut

Für Wild Wings Geschäftsführer Stefan Wagner ist Thomas Larkin eine wichtige Stütze im Defensivverbund für die neue Saison: „Thomas bringt alles mit, was einen richtig guten Zwei-Wege-Verteidiger auszeichnet. Seine Qualitäten in der eigenen Zone sind unbestritten. Mit seinem kontrollierten sowie präzisen Spielaufbau kann er auch unsere Offensivaktionen initiieren.Ich freue mich auf einen erfahrenen Siegertypen, der auch in der Kabine mit der entsprechenden Mentalität vorangehen wird.“

Das Thema Ville Lajunen

Immer unwahrscheinlicher wird hingegen eine Vertragsverlängerung von Top-Verteidiger Ville Lajunen. „Wir planen im Moment ohne ihn, nachdem er sich immer noch nicht entschieden hat“, betont Stefan Wagner. Der offensivstarke Defensiv-Akteur Ben Finkelstein (Vienna Capitals), der gerüchteweise auch mit den Wild Wings in Verbindung gebracht wurde, wird wohl zu den Eisbären Berlin wechseln.

Die weiteren Planungen

Stefan Wagner gibt Einblick in die weiteren personellen Planungen: „Wir suchen noch ein oder zwei ausländische Verteidiger sowie einen ausländischen Center und Außenstürmer.“

Die Zukunft von Florian Elias

Der bisherige Schwenninger U23-Spieler Florian Elias hat einen neuen Vertrag beim DEL-Klub Iserlohn unterschrieben. „Flo bringt eine sehr hohe Dynamik und Schnelligkeit mit und passt deshalb sehr gut in unsere Planungen. Er hat speziell in der vergangenen Saison in Schwenningen auch gezeigt, dass er weiß, wo das Tor steht. Wir wollen gemeinsam daran arbeiten, dass Florian Elias diese Qualitäten regelmäßig aufs Eis bringen kann, dann werden wir viel Freude an ihm haben“, wird Christian Hommel, der Sportliche Leiter der Sauerländer, in einer Mitteilung zitiert.

Der junge Linksschütze will die ihm aufgezeigte Perspektive nutzen: „Es hat mich absolut überzeugt, was die Roosters planen und welche Rolle ich dabei spielen soll. Es ist für mich ein wichtiger Schritt, den endgültigen Wechsel zu einem neuen Verein zu vollziehen und ich fühle mich in Iserlohn bestens aufgehoben“, sagt der Stürmer.