1 Auch der Schwenninger Alexander Karachun (Mitte) darf auf die WM-Teilnahme hoffen. Foto: Roland Sigwart

Bundestrainer Harold Kreis, bis zum Ende der DEL-Hauptrunde Coach der Wild Wings, hat ein 27-köpfiges Aufgebot für die erste Phase der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2023 in Finnland und Lettland im Mai nominiert. Auch ein Schwenninger ist dabei.









Von Ostermontag bis zum 15. April schlägt die Herren-Nationalmannschaft ihr Lager in Frankfurt auf. Höhepunkte der ersten gemeinsamen Woche sind die beiden Länderspiele gegen Tschechien. Diese finden am Donnerstag, 13. April, in Kassel (19.30 Uhr) und am Samstag, 15. April, in Frankfurt (17 Uhr) statt.

Der Kader

Drei Torhüter, neun Verteidiger und 15 Stürmer stehen im Kader für die erste gemeinsame Woche. Dabei ist mit Angreifer Alexander Karachun auch ein Profi der Wild Wings. Die Woche beginnt mit einem Teammeeting und anschließendem Training am späten Montagnachmittag. Am Dienstag und Mittwoch stehen die nächsten Eis-Einheiten in der Eissporthalle Frankfurt auf der Agenda, bevor am Donnerstag das erste von zwei Länderspielen gegen Tschechien stattfindet.

Das Team hinter der Bande

Der Coaching-Staff für die WM 2023 wird die Vorbereitung ab dem ersten Tag vollständig begleiten und in die gemeinsame Zusammenarbeit starten. Neben Bundestrainer Harold Kreis bilden Alexander Sulzer, Pekka Kangasalusta (beide Assistenztrainer), Sebastian Elwing (Torwarttrainer), Thomas Krauskopf (Videotrainer) und Arne Greskowiak (Athletiktrainer) das Team hinter der Bande ab Phase eins.

Das sagt der Bundestrainer

Bundestrainer Harold Kreis, der mit den Wild Wings den Einzug in die Play-offs verpasste, lässt sich in einer DEB-Mitteilung so zitieren: „In den vergangenen Wochen hatte ich viel Kontakt zu den Spielern und bin auf positive Resonanz und grundsätzliche Begeisterung gestoßen, für unsere Nationalmannschaft aufzulaufen. Für uns stellt die erste Phase der WM-Vorbereitung eine gute Gelegenheit dar, mit einem größeren Kader unsere grundsätzliche Vorstellung der Spielweise zu implementieren und damit an die jüngsten Auftritte der Nationalmannschaft anzuknüpfen. Ganz besonders freuen wir uns alle auf die ersten Begegnungen im Rahmen der neuen Konstellation bei der Nationalmannschaft und natürlich die beiden Länderspiele gegen Tschechien zum Auftakt der WM-Vorbereitung.“

Das sagt der Sportdirektor

DEB-Sportdirektor Christian Künast sagt: „Zunächst einmal wünsche ich unserem Bundestrainer Harold Kreis, unserem Assistenztrainer Alexander Sulzer und dem neu zusammengestellten Coaching Staff viel Erfolg bei der Umsetzung der ersten Maßnahme. Wir starten voller Vorfreude in die WM-Vorbereitung und werden in den nächsten Wochen gemeinsam daran arbeiten, den bestmöglichen Kader für die Weltmeisterschaft aufzustellen. Die beiden Länderspiele gegen Tschechien werden gleich zum Auftakt eine große Herausforderung für unsere Nationalmannschaft. Es werden sicher attraktive Spiele für alle Eishockeyfans, die in Kassel und Frankfurt live dabei sind.“