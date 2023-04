1 Stürmertalent Filip Reisnecker möchte bei den Wild Wings den nächsten Schritt in seiner Karriere schaffen. Foto: Eibner

Der talentierte Angreifer spielte zuletzt für den Zweitligisten Crimmitschau. In Bremerhaven sammelte der 21-Jährige bereits DEL-Erfahrung.









Die Wild Wings haben mit dem Flügelstürmer Filip Reisnecker einen neuen U23-Spieler verpflichtet. Der Angreifer spielte zuletzt für den Zweitligisten Crimmitschau.

Sein Werdegang

Bereits in der Saison 20|21 debütierte Filip Reisnecker im Alter von 18 Jahren für die Fischtown Pinguins in der DEL und brachte es bei den Bremerhavenern auf 39 Ligaeinsätze.

Seine Karriere startete der in Tschechien geborene Reisnecker beim HC Plzeň in der U16-Mannschaft. Dort spielte er zwei Saisons, ehe es ihn nach Deutschland verschlug. Seine erste Station waren die Jungadler Mannheim, bei denen er in der Schüler Bundesliga mit 57 Punkten in 33 Spielen überzeugte.

Seine Erfolge in der DNL

In der gleichen Saison wurde er für die deutsche U16-Nationalmannschaft nominiert und wechselte anschließend zum EV Regensburg, wo er für die Jugendmannschaften in der deutschen Nachwuchsliga spielte und mit 25 Toren und 34 Vorlagen in 28 Spielen Topscorer der DNL wurde. Er wurde dann erneut in die deutsche Jugendnationalmannschaft berufen.

Außerdem durfte er bereits drei Spiele für die Eisbären Regensburg in der Oberliga Süd machen. Im Jahr 2018 wurde Reisnecker an 24. Stelle des CHL Import Drafts von den Mississauga Steelheads gezogen und absolvierte in der Saison 2018/19 insgesamt 32 Spiele in der Ontario Hockey League.

In der gleichen Saison wechselte Reisnecker in die Red Bull Hockey Akademie nach Salzburg, für die er noch weitere 14 Spiele absolvierte.

Seine Station in Crimmitschau

In den vergangenen beiden Spielzeiten trug der gebürtige Tscheche das Trikot der Eispiraten Crimmitschau. In der abgelaufenen Hauptrunde 2022/23 verbuchte der 21-Jährige 18 Tore und 14 Assists für den DEL2-Klub.

Warum es ihn zu den Wild Wings zog

„Ich konnte mich in Crimmitschau gut entwickeln und auch physisch zulegen. Deshalb wollte ich unbedingt den Schritt zurück in die DEL machen. Schwenningen hat sich dabei als beste Option für mich herauskristallisiert. Die Gespräche mit den Wild Wings waren gut. Mir hat die Art und Weise der Verantwortlichen sehr gefallen“,sagt Filip Reisnecker.

Das sagt Stefan Wagner

Wild-Wings-Sportdirektor Stefan Wagner erklärt: „Filip hat in Crimmitschau gezeigt, dass er offensiv produktiv sein kann. Wir werden jetzt gemeinsam mit ihm alles dafür tun, dass er sein Potenzial auch bei uns abrufen wird.“