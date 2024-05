Wird das Top 10 in Balingen verkauft?

1 Das Top 10 schließt Ende Mai. Was dann mit dem Gebäude passiert, ist noch unklar. Foto: Jessica Müller

Der Geschäftsführer der Diskothek, Dirk Bamberger, muss sich in einem weiteren Fall vor dem Arbeitsgericht verantworten. Dabei geht es auch um die Frage, was mit dem Top 10 in Zukunft geplant ist.









Ende Mai ist Schluss. Dann wird der Betrieb im Top 10 in Balingen offiziell eingestellt. Den mehr als 100 Mitarbeitern wurde daher fristgerecht gekündigt, wie die Anwältin des Disko-Besitzers Dirk Bamberger am Mittwoch vor Gericht berichtet. Bereits vor einer Woche hatte sie den Nachtclubbesitzer vor dem Arbeitsgericht in ähnlicher Sache vertreten.