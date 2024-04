Top 10 in Balingen

1 Neben dem Top 10 in Balingen führte Dirk Bamberger noch einige weitere Unternehmen. Foto: Jessica Müller

Dirk Bamberger, Geschäftsführer der Treffpunkt GmbH, muss sich vor dem Arbeitsgericht Balingen verantworten. Er ist Inhaber des Top 10 Balingen, das Ende Mai schließt.









Bereits im Februar sei die Entscheidung gefallen, das Top 10 in Balingen zu schließen, berichtet die Anwältin des Disko-Besitzers Dirk Bamberger zu Anfang des Gerichtstermins in der Balinger Stadthalle am Dienstag.