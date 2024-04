Disko in Balingen

Das Top 10 in Balingen schließt Ende Mai. Inhaber Dirk Bamberger erklärt die Hintergründe, die zu dieser Entscheidung geführt haben.

Nachdem das Aus der Disko in Balingen bekannt wurde, gibt Inhaber Dirk Bamberger nun die Hintergründe für die Schließung Ende Mai bekannt.









„Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll“, sagt Dirk Bamberger. Schon länger hing die Zukunft des Top 10 in Balingen in der Schwebe, erzählt der Geschäftsführer der Diskothek. „Ich habe alles versucht, dass es hier irgendwie weitergeht.“ Doch jetzt ist endgültig Schluss. Noch bis Ende Mai wird im Top 10 ausgelassen gefeiert, mit Partys für Jung und Alt. „Wir wollen es noch mal so richtig krachen lassen“, sagt Bamberger.