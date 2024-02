Wegen Landesparteitag: Jetzt auch Demo gegen Anti-AfD-Demo – das ist in Rottweil geplant

Auch wenn die Sicherheitsbehörden alles im Blick haben: Es könnte doch leicht chaotisch werden rund um den AfD-Landesparteitag in Rottweil. Jetzt ist auch noch ein Autokorso angemeldet, der jene stören will, die sich gegen die AfD positionieren.

Die Anspannung in der Stadt ist durchaus spürbar: Zum AfD-Landesparteitag werden an die 1000 Teilnehmer in der Stadthalle erwartet, Gegendemos sind angekündigt, in der Innenstadt wollen sich verschiedene Organisationen klar für Demokratie und gegen die AfD positionieren.

Das passt anderen nun wieder gar nicht. Es wird im Internet zur „Demo gegen die Demo gegen die AfD“ aufgerufen. Das Kulturfest in der Stadtmitte unter dem Leitgedanken „Rottweil bleibt bunt und vielfältig“ soll so am Nachmittag gestört werden. Und zwar mit einem Auto-, Traktoren und und Lkw-Korso und „jeder Menge Lärm“, wie es in Internetaufrufen heißt.

Lesen Sie auch

Mit allen im Gespräch

Ist nun das Chaos doch perfekt? Nein, heißt es auf Nachfrage bei der Stadtverwaltung. Im Vorfeld zum Wochenende sei das Ordnungsamt gemeinsam mit Polizei mit den verschiedenen Veranstaltern jeweils im Gespräch und versuche einvernehmliche sichere Lösungen für alle zu erreichen. „Der Demonstrationszug wurde bei uns angemeldet. Wir haben daher auch mit den Organisatoren dieser Versammlung gemeinsam mit der Polizei ein Gespräch geführt“, erklärt Pressesprecher Tobias Hermann.

Route festgelegt

Man habe sich auf eine Route geeinigt: Start des Fahrzeugkorsos ist am Parkplatz am Nägelesgraben, von dort geht es über die Oberndorfer Straße, Schramberger Straße, Kaiserstraße, Heerstraße, Kreisverkehr beim B2-Markt zum Kreisverkehr Landratsamt und von dort zurück über das Hauptstraßenkreuz in den Nägelesgraben. Angekündigt sei, dass diese Strecke zweimal gefahren wird. „Wir gehen daher davon aus, dass keine Traktoren in die Fußgängerzone einfahren werden“, so der Sprecher.

Die Sicherheitsbehörden bereiten das Wochenende seit vielen Wochen vor, wird betont. Man sei in enger Abstimmung mit der Polizeiführung.

So bunt ist Rottweil

Das Bündnis „Rottweil bleibt bunt und vielfältig“ weist derweil am Donnerstag noch einmal auf die geplanten Aktionen hin, mit denen gegen den Landesparteitag der AfD politisch Flagge gezeigt wird. Die Kundgebung auf dem Festplatz neben der Stadthalle beginnt um 9.30 Uhr und ist bis 12 Uhr angemeldet.

Unter den Rednern sind die Bundestagsabgeordneten Marcel Emmerich, Bündnis 90/Die Grünen, Maria-Lena Weiss, CDU, der Landtagsabgeordnete Daniel Karrais, FDP, sowie der Kreisvorsitzende der SPD, Mirko Witkowski.

Auf der Bühne stehen als Vertreterinnen der Religionsgemeinschaften Karin Schieszle-Rathgeb, Ordinariatsrätin der Diözese Rottenburg Stuttgart, und Janina Niefer von der Reihe Rottweiler Religionen. Der Vorsitzende des DGB Baden-Württemberg, Kai Burmeister, kommt genauso nach Rottweil wie Gerhard Jüttner, der stellvertretenden Vorsitzende der Naturfreunde Baden-Württemberg. Und Vera Niedermann-Wolf spricht für die Gruppierung Omas gegen Rechts.

Am Samstag ab 14 Uhr „bis in die späten Nachtstunden“ laden Kunst- und Kulturschaffende dann in der historischen Innenstadt zu Kunst-, Kultur- und Musikevents ein.

Fortsetzung am Sonntag

Das Kulturfest setzt sich am Sonntag ab 11 Uhr bis 18 Uhr in der historischen Innenstadt mit Konzerten, einem Flashmob, Lesung und Kunstangebot für Kinder fort. Dabei sind auch mehrere Bands auf einer Bühne in der Oberen Hauptstraße geladen. Alle Infos werden laut Mitteilung ständig aktualisiert und sind auf der Website rottweilbleibtbunt.de einzusehen. Über den auf allen Bannern und Plakaten abgebildeten QR-Code gelangt man auf die Website.

Verkehrsbeschränkungen

Wegen des AfD-Landesparteitags und der Absperrungen ist die Zufahrt von der Umgehungsstraße B14/B27 an der Abfahrt Bühlingen in Richtung Stadt nicht möglich. Die Stadionstraße ist bis zum Kreisverkehr Heerstraße gesperrt. Die Heerstraße bleibt befahrbar. Zudem wird eine Teilsperrung der Brugger Straße erfolgen. Die Stadtverwaltung bittet darum, diesen Bereich großräumig zu umfahren. Die Parkplätze rund um die Stadthalle und das Sportgelände stehen nicht zur Verfügung. In der Innenstadt ist am Samstag der Parkplatz am Nägelesgraben ab 13.30 Uhr gesperrt.