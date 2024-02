Zu AfD-Landesparteitag: Forum Kunst setzt in Rottweil Zeichen mit Flashmob

1 Forum Kunst lädt am 25. Februar zum Flashmob in die Fußgängerzone ein. Foto: Rob Hak

Auch der Rottweiler Kunstverein Forum Kunst beteiligt sich am konzertierten Kulturprogramm „Rottweil bleibt bunt und vielfältig“ anlässlich des AfD-Parteitags am Sonntag, 25. Februar, in Rottweil. Der Verein möchte mit seinem Flashmob „Respekt“ ein deutliches und vor allem sichtbares Zeichen setzen. „In Rottweil leben aktuell mehr als 5000 Personen mit 108 verschiedenen Nationalitäten. Und etwa 35 Prozent aller Bürgerinnen und Bürger haben in unserer Stadt einen Migrationshintergrund. Wir wollen in diesen Zeiten all diesen Menschen Respekt zollen! Sei dabei, wenn es heißt, Flagge zu zeigen!“, laden die Verantwortlichen ein.