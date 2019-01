Unfälle zum Jahreswechsel Polizei hat keine Erklärung für "Winter-Effekt"

Die zahlreichen Unfälle lassen aufmerken: Woher kommt dieser schlechte Start in das neue Jahr? "Das liegt nicht am Jahreswechsel", erklärt Polizeipräsidiums-Pressesprecher Harri Frank. "Das liegt am plötzlichen Wintereinbruch." Doch wie kann es sein, dass der Winter die Fahrer anscheinend jedes Jahr wieder überrascht? Auf diese Frage weiß Frank keine Antwort. "Man kann es nicht nachvollziehen", sagt er.

"Für jemanden der im vergangenen Jahr den Führerschein gemacht hat, ist das der erste Schnee", resümiert Frank. Das gilt jedoch nur für diese Gruppe von Fahrern. Alle andern sollten mit den winterlichen Straßenbedingungen eigentlich besser zurechtkommen.