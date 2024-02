1 Wolfgang Grupp sieht die Vier-Tage-Woche für Trigema nicht als Lösung. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

In einem Pilotprojekt testen derzeit bundesweit 45 Unternehmen in Deutschland die Vier-Tage-Woche. Ex-Trigema-Chef Wolfgang Grupp und Gesamtmetallchef Stefan Wolf haben dazu eine klare Meinung.









„Wir sollten danach trachten, dass Leistung sich lohnt“, sagte Wolfgang Grupp vor Kurzem in einer SWR-Sendung. Wie in Zukunft gearbeitet wird, was von der Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich zu halten ist, war das Thema der Runde, an der auch Gesamtmetallpräsident Stefan Wolf teilnahm.