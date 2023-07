Dazu hob die SWR-Mitarbeiterin schon mit Bonita Grupp im Firmen-Hubschrauber ab, begleitete und befragte Wolfgang Grupp Junior, war mit Elisabeth Grupp im Testgeschäft und stellte der mittelständischen Unternehmer-Familie am Wohnzimmertisch in der Villa gegenüber dem Firmengelände viele Fragen, während die Mikrofone offen waren und die Kamera surrte.

Seit Monaten schon ist der SWR am Drehen. Die Kameras werden wohl auch bei der nächsten Trigema-Jubilarehrung in der kommenden Woche dabei sein, zu der Wolfgang und Elisabeth Grupp einmal im Jahr ihre langjährigen Mitarbeiter zuerst in die kleine Kapelle des eigenen Hauses und dann an den Kaffeetisch einladen.

Gelingt der Blick auf Wolfgang Grupp hautnah?

Die Sicht von innen und mit Wolfgang Grupp und seiner Familie ist eine, aber die zuständige Redakteurin will ganz bewusst nicht nur die.

Der Kern der Burladinger Trigema-Familie, von links Wolfgang Grupp Junior, Elisabeth Grupp, Wolfgang Grupp und Bonita Grupp. Foto: Martin Keidel

Für den Mehrteiler und die Doku befragt Susanne Brandl auch Menschen, die Wolfgang Grupp persönlich kennen, versucht, sich dieser außergewöhnlichen Unternehmerpersönlichkeit über Eindrücke von Dritten zu nähern und Dinge zu erfahren, die noch nirgendwo standen und gegoogelt werden können.

Gelingt die Doku hautnah?

Wenn ihr das gelingt, dürfte diese Dokumentation und auch der Mehrteiler über den Erfolgsunternehmer ihn so hautnah zeigen wie kaum ein Beitrag je zuvor. Dabei wird sicher auch nicht außen vor bleiben, dass Grupp noch in diesem Jahr seine Firmenanteile an seine Frau Elisabeth überschreibt, die dann über die Nachfolge an der Spitze des Textilunternehmens entscheiden soll. Denn der Wunsch von Wolfgang Grupp ist, dass nur eines seiner beiden Kinder die Firma erben soll.

„Damit sie sich ein Leben lang lieben und nicht ein Leben lang streiten“, wie der alleinige Trigema-Inhaber immer wieder betonte.

Ausstrahlung im nächsten Jahr

Beide seiner Kinder sind sehr gut ausgebildet, betonen immer wieder, wie gut sie sich verstehen und nehmen jetzt schon im Unternehmen wichtige Positionen ein. Tochter Bonita Grupp ist für E-Commerce und Personal zuständig, Wolfgang Grupp Junior für Firmenkundenbetreuung und Automation. Ausgestrahlt werden sollen die SWR-Fernsehbeiträge erst im kommenden Jahr.