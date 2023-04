1 Sebastian Holy wird neuer Küchendirektor für das KSC Projekt der „Traube Tonbach“. Foto: Sebastian Holy

Die Mannschaft für das kulinarische Gemeinschaftsprojekt mit dem blauweißen Traditionsverein ist fast vollständig, und auch der neue kulinarische Leiter ist unter Vertrag. In Kürze startet das Trainingslager für das hochwertige Stadion-Catering. Darüber informiert die „Traube Tonbach“ in einer Pressemitteilung.

Es läuft alles rund bei den Vorbereitungen für das neue Stadion-Catering der „Traube Tonbach“. „Unsere Stammmannschaft für den KSC steht und ist mit Topleuten besetzt“, freut sich Sebastian Finkbeiner, Mitglied der Inhaberfamilie und Geschäftsführer der Sparte Gemeinschaftsverpflegung innerhalb des Traditionsunternehmens.

Neben bisher 16 festangestellten Mitarbeitern, die mehrheitlich aus dem Traube-Netzwerk rekrutiert werden konnten, ist nun auch die wichtige Position des Küchendirektors besetzt: Sebastian Holy übernimmt die Verantwortung vor Ort und macht den Kader für den Auftakt der Fußballsaison im Juli komplett.

Der gebürtige Sauerländer kennt den kulinarischen Qualitätsanspruch seines künftigen Arbeitgebers bestens: Zu Beginn seiner Karriere kochte Holy von 2001 bis 2007 in der Brigade des ehemaligen „Traube“-Restaurants Köhlerstube und war dort zuletzt als Souschef tätig, bevor er seine Laufbahn als Küchenchef in verschiedenen, in der Region bekannten Gastrobetrieben wie dem Rizzi und der Geroldsauer Mühle in Baden-Baden fortsetzte. Mit der Eröffnung des „BBBank Wildpark“ gehe dann ein für Fußballdeutschland einzigartiges Kulinarikkonzept an den Start, heißt es in der Pressemitteilung weiter: Für die neuen Hospitality-Bereiche setzen die Baiersbronner Gastroprofis auf eine hochwertige Küche, die statt auf vorproduzierte Convenience-Produkte komplett auf Zutaten von nachhaltigen Erzeugern setzt, die frisch und handwerklich aufwendig verarbeitet werden.

„Das Catering wird die Qualität eines sehr guten Restaurants haben“, verdeutlicht Finkbeiner. Sein Team kann auf langjährige Erfahrung in der Spitzengastronomie wie auch in der Gemeinschaftsverpflegung zurückgreifen.

Gestärkt durch ein vielversprechendes Recruiting freut sich Sebastian Finkbeiner auf den Saisonstart: „Wir hatten viel positive Resonanz auf die ausgeschriebenen Stellen, und alle sind hochmotiviert, um den rund 2000 Gästen in den Hospitality-Bereichen etwas Besonderes zu bieten. An Spieltagen und für große Events werden wir unsere Mannschaft mit Aushilfen auf fast 200 Mitarbeiter aufstocken können.“