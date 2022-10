1 Das Catering-Konzept der "Traube Tonbach" erleben die Gäste des KSC zukünftig in den neuen "Hospitality-Bereichen" der Westtribüne. Foto: Traube Tonbach

Die "Traube Tonbach" übernimmt ab Mitte 2023 das Catering für die neuen "Hospitality-Bereiche" im "BBBank Wildpark", dem Heimstadion des Karlsruher SC.















Baiersbronn-Tonbach/Karlsruhe - Feinschmecker unter den Fußballfreunden und Fans des KSC können sich ab der kommenden Saison besonders auf die Heimspiele der Blau-Weißen freuen: Das Traditionshotel aus Baiersbronn und der Traditionsverein aus Karlsruhe haben für das neue Stadion ein Gemeinschaftsprojekt besiegelt, wie das Hotel "Traube Tonbach" mitteilt.

Unter dem Motto "Fußball. Kulinarik. Erleben." können alle Gäste der "Hospitality-Bereiche" im "BBBank Wildpark" ab Sommer 2023 das Catering-Konzept "WildparkTaste – Made by Traube Tonbach" genießen.

Nahezu einzigartig in Fußballdeutschland

"Wir finden die Aufgabe nicht nur spannend, sondern auch, dass sie sehr gut zu uns und unserer Philosophie passt", verrät Sebastian Finkbeiner. Der Hotelier der familiengeführten "Traube Tonbach" hat die kulinarische Idee für das Wildparkstadion mitentwickelt und sieht durchaus Parallelen: "Beim Fußball spielen Leidenschaft und Emotionen eine große Rolle für das gute Gelingen. Die Fans und die Stimmung im Stadion sind elementarer Bestandteil des Erfolgs. So ist es auch bei uns: Unsere Mannschaft brennt für richtig gute Küche und wir freuen uns darauf, damit zu einem außergewöhnlichen Erlebnis im neuen ›BBBank Wildpark‹ beizutragen."

Das Konzept sei nahezu einzigartig in Fußballdeutschland, schreibt das Traditionshotel: Für die neuen "Hospitality-Bereiche" würden die Baiersbronner Gastroprofis auf eine hochwertige Küche setzen, die statt auf vorproduzierte Convenience-Produkte komplett auf Zutaten von nachhaltigen Erzeugern baue, die frisch und handwerklich aufwendig verarbeitet werden. Auch die Lieferketten würden durch langjährige Partner aus der Region kurz gehalten.

Auch für Drittveranstaltungen und Events

KSC-Geschäftsführer Michael Becker sagt zur Kooperation: "Mit ›WildparkTaste – Made by Traube Tonbach‹ werden wir ein überaus hochwertiges und innovatives Catering-Konzept für unsere ›Hospitality-Bereiche‹ bieten. Wir haben bewusst einen regionalen Partner gewählt, um absolut nachhaltig zu sein und schlagen damit gemeinsam einen Weg ein, den es so in Fußballdeutschland noch nicht gibt. Und unseren Hauptgang – 90 Minuten Livefußball – gibt es noch obendrauf."

Neben dem Catering für die Westtribüne bekocht das Traube-Team auch Drittveranstaltungen und Events im "BBBank Wildpark", heißt es in der Mitteilung. "Wir freuen uns auf die Fußballfreunde der Blau-Weißen und alle sportbegeisterten Besucher. Mit unserer Leidenschaft für gutes Essen möchten wir der Spielatmosphäre mit einem einzigartigen Catering eine ganz besondere Note verleihen", betont Finkbeiner, wie die "Traube Tonbach" abschließend schreibt.